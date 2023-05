Lo nuevo de Abraham Mateo: una versión latina del 'Maniac' de 'Flashdance'

El verano está a la vuelta de la esquina y nuestros artistas saben que es la mejor época del año para publicar canciones, bailecitos en TikTok e intentar que sus trabajos se conviertan en lo más escuchado de la temporada estival para consolidarse como imprescindibles en todos los festivales, verbenas y conciertos.

Abraham Mateo, que es uno de los mejores 'packs completos' de nuestra industria musical, tiene claro que al margen de su canción con Chanel, quiere que le lleguen alegrías también por cuenta propia y hace unos días ha compartido en la plataforma de creadores de contenido más exitosa de los últimos tiempos el siguiente vídeo, en el que adelanta que su nuevo tema estará basado en la recordada banda sonora de Flashdance.

¿Quién no recuerda la canción Maniac de la película? Corría el año 1983 y los calentadores, las prendas deportivas y las tallas XXL se pusieron tan de moda como los vaqueros desgastados y rotos que llevaba la prota para ejercer su trabajo como soldadora.

Melodía pegadiza y archiconocida, bailecito facilón y una fórmula de éxito que otros artistas como Aitana también están llevando a cabo en los últimos tiempos. Parece que vivimos una época de 'revival' en la que los artistas están recurriendo a antiguos éxitos antes de lanzarse con proyectos nuevos.

Aunque en las redes sociales ya han surgido algunas críticas a estas nuevas canciones, traer al presente melodías del pasado no es nada nuevo ya que se lleva haciendo mucho, mucho tiempo. Versiones de otros temas muy conocidos han sido grandes éxitos musicales -I will always love you, donde Whitney Houston reinterpretaba el tema de Dolly Parton, por ejemplo-, como también lo han sido canciones que utilizan samples, o fragmentos, de otras canciones que ya gozaron de fama en el pasado.

El Hung Up de Madonna, Don't Stop The Music de Rihanna, On The Floor de JLo o el Aserejé de Las Ketchup son ejemplos de que, a veces, mirar al pasado sale más que rentable.