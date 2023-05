Adara Molinero y Asraf Beno aparcan sus diferencias y se reconcilian en 'Supervivientes'

Los concursantes de Supervivientes se encuentran en la recta final del programa. Y, en este punto, algunas situaciones los llevan al límite, como ha ocurrido con Adara Molinero y Asraf Beno, quienes tuvieron una fuerte discusión por culpa de unos cangrejos.

La hermana de Aitor Molinero y Artùr Dainese fueron los últimos en comer cangrejos en la playa, pero, al parecer, se olvidaron de recoger los restos. Un hecho que molestó al novio de Isa Pantoja, ya que si no se tiran las cáscaras, la playa se "llena de bichos". Beno estuvo preguntando a la exconcursante de Gran Hermano sobre la situación, pero ella se lo tomó como una acusación y terminó estallando contra su compañero.

Sin embargo, días después, parece que las aguas se han calmado. Ambos concursantes siempre han estado unidos desde el inicio del reality. Es por ello que, ahora, Adara Molinero ha querido disculparse con el ceutí. "Asraf, estoy mal. No quiero estar así contigo. Al final hemos vivido cosas muy bonitas...", expresó la que fuera pareja de Gianmarco Onestini. Unas palabras que hicieron que Asraf Beno rompiera en llanto y se lanzara a darle un fuerte abrazo.

Por su parte, el que fuera concursante de Mujeres y Hombres y Viceversa confesó que "estaba sufriendo mucho" este distanciamiento con su compañera. "No entendía cómo podíamos terminar nuestra relación de amistad por esa tontería, para mí", explicó y añadió que, su comportamiento se debía a que sus responsabilidades como líder le jugaron una mala pasada.

"Sentía que tenía la responsabilidad de que salieran bien las pruebas, de que comiésemos toda la semana y a lo mejor no tenía que sentirlo", desveló, visiblemente arrepentido. "Pero yo que soy tu amiga, que te pongas a presionarme así...Que me digas que quite los cangrejos sin haber sido yo...", contestó Adara Molinero a sus explicaciones.

"Quiero, de verdad, que lo que quede lo disfrutemos. He estado muy mal, muy jodida", expresó la influencer. "Me alegro de que haya llegado este momento porque no me lo imaginaba", manifestó Beno. La que fuera pareja de Rodrigo Fuertes le explicó a Asraf Beno que ella tiene un pronto muy fuerte, pero luego se le pasa. Después de su breve plática, los dos se han fundido en un fuerte abrazo dejando claro que ambos se alegran de haber dejado atrás sus diferencias y haber vuelto a recuperar su amistad.