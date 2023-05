Terelu Campos, indignada, denuncia no haber podido votar por un insólito motivo: "No se entiende nada"

Terelu Campos ha denunciado, a través de las redes, que no ha podido ejercer su derecho al voto con motivo de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.

"Desgraciadamente, y por primera vez desde mis 18 años fui a mi colegio electoral, pero 'alguien' me quitó mi empadronamiento sin yo saber que eso se podía hacer", ha denunciado en Instagram.

Así, la periodista, aunque no da el nombre, sí señala a algunas personas: "Personas que tienen mi teléfono para poder comunicármelo, pero no lo hicieron, así que por primera vez se me ha impedido mi derecho a votar".

Terelu acaba su denuncia mostrando su enorme enfado y las dos papaletas con las que, se supone, había ido a votar, pero no pudo. "¡¡Estoy indignada!! ¡¡Aquí están mis papeletas sin poder meterlas en sus urnas correspondientes!! 😪".

Un mensaje que ha causado un reguero de reacciones de seguidores que se han quedado estupefactos ante la insólita situación que ha vivido y que no acaban de entenderla.

"Pues vaya facilidad que tenéis para quitaros el empadronamiento. Explica mejor lo que ha pasado porque huele a chamusquina", "Nadie te ha impedido votar. Eres lo suficiente mayor y deberías ser responsable para saber que es lo que debes hacer" o "No se entiende nada. Pero has tenido cuatro años para saber si estás en el censo. Además todos hemos recibido nuestra tarjeta con el sitio donde tenemos que votar si usted no la ha recibido es por que ha cambiado de domicilio o algo y no lo ha comunicado", son algunos de los mensajes que ha recibido la periodista.