Trias afirma que será alcalde de Barcelona y Collboni no cierra la puerta a gobernar

Xavier Trias ganó ayer las elecciones municipales en Barcelona e hizo posible que Junts per Catalunya ganara en la capital de Cataluña. "Seré el alcalde de Barcelona", afirmó Trias en una comparecencia en la sede electoral de Junts –acompañado por la presidenta de Junts, Laura Borràs, y el secretario general, Jordi Turull– y que ha realizado cuando el porcentaje de voto escrutado no dejaba lugar a dudas que era la fuerza más votada: "Quién se iba a imaginar hacer seis meses que estaríamos así", ha afirmado emocionado.

El exalcalde Xavier Trias se impuso en la batalla por la Alcaldía de Barcelona, al obtener 11 concejales, seguido a cierta distancia por el candidato del PSC, Jaume Collboni, que ocupa el segundo puesto, con 10 concejales, y la actual alcaldesa, Ada Colau, ocupa el tercer lugar, con 9 representantes.

La ventaja de Trias sobre Collboni fue finalmente de más de 17.000 votos, una situación que se inició con la victoria del PSC, pero que a medida que avanzaba el escrutinio, Trias fue aventajando a Collboni progresivamente.

En cambio, la ventaja de Collboni sobre Colau fue de tan solo 142 votos, de forma que la diferencia podría bailar en los próximos días. De hecho, esta situación provocó que tanto Jaume Collboni como Ada Colau no comparecieran en las sedes electorales hasta pasada la medianoche.

Resultado Barcelona 28M Henar de Pedro

Por detrás de estas tres fuerzas se sitúa Ernest Maragall, de ERC, con 5, el PP, con 4 –dobla los resultados obtenidos en 2019–, y Vox, que entra en el consistorio barcelonés, con 2 representantes. Quedan fuera del Ayuntamiento Ciudadanos (Cs), que tenía 3 concejales, y Valents, que tenía 2.

Con estos resultados en la ciudad de Barcelona, ocho años después de perder la Alcaldía, Xavier Trias fue ayer el candidato que obtuvo más apoyos. "En su día expliqué que me presentaba para ser alcalde de Barcelona y seré alcalde de Barcelona", afirmó. "Ahora mi trabajo es formar gobierno, decidarme a la ciudad de Barcelona para que sea la ciudad de todos, que no vayamos unos contra otros. Hemos de ver cómo podemos colaborar para avanzar sin excluir a nadie", aseguró en su primera intervención como ganador de las elecciones municipales.

Y a pesar de que su candidatura era Trias per Barcelona y de que las siglas de Junts no aparecían en el cartel, durante su comparecencia, Xavier Trias hizo un agradecimiento explícito "a Junts per Catalunya, mi partido" y también al PDeCAT y a Demòcrates: "Solo sumando seremos fuertes para cambiar las cosas", afirmó.

Tardaron en comparecer públicamente tanto Ada Colau como Jaume Collboni porque hasta el último momento estuvo en juego un concejal que se disputaban el PSC y BComú y que decidía quien era la segunda fuerza más votada en Barcelona. Conocido el resultado, el candidato socialista Jaume Collboni puso sobre la mesa sus cartas de forma muy clara: "El PSC no renuncia a nada" y argumentó que "Barcelona ha votado iniciar una nueva etapa y ha votado claramente por un gobierno progresista". Añadió con contundencia que "tenemos la obligación y el deber de abrir una nueva etapa en Barcelona". Para el candidato del PSC, "los mejores años de Barcelona están por venir".

Por su parte, y en tercera posición, quedó la hasta ahora alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien inició su discurso asegurando que era "un orgullo" haber sido "durante ocho años la primera mujer alcaldesa de Barcelona". Colau explicó que había llamado a Xavier Trias para felicitarlo porque había sido la lista más votada pero quiso reinvindicar «todos los avances que los comunes había conseguido en la ciudad de Barcelona» Dijo Colau que las políticas "transformadoras" habían conseguido cambiar la ciudad y que "la primavera ha llegado para quedarse".

Uno de los perdedores de ayer fue sin duda el candidato de ERC, Ernest Maragall, ganador de las elecciones en 2019 y que ayer se quedó con cinco concejales, cinco menos: «Es evidente que no hemos sido capaces de liderar y ofrecer a la ciudad la alternativa progresista y soberanista que queríamos ofrecer. Se ha acabado imponiendo en marco de polarización», lamentó Maragall en la sede electoral de los republicanos donde el ambiente era de decepción. Y es que para Esquerra estas elecciones suponían un termómetro para saber el grado de apoyo de su política de diálogo con el Gobierno y también de valoración del gobierno en solitario en la Generalitat.

Ernest Maragall explicó que ya había felicitado a Xavier Trias por su victoria electoral y afirmó que «es a él a quien corresponde liderar la formación de gobierno» al ser la fuerza más votada. Aún así, dejó un mensaje ambiguo en el aire al decir que «a mi me toca ponernos a disposición de la ciudad, y de la voluntad mayoritaria y suficiente que Barcelona quiere y necesita».

La quinta fuerza política en el Ajuntament de Barcelona es el Partido Popular. El candidato Dani Sirera consiguió el objetivo que se había marcado durante la campaña electoral que era «doblar los resultados obtenidos en 2019», y se mostró «muy satisfecho» por haber conseguido que el PP pase de dos a cuatros concejales.

Por último, VOX consigue representación en el Ajuntament y la candidatura que lidera Gonzalo de Oro entra con dos regidores. El líder de VOX en Catalunya, Ignacio Garriga, se felicitó porque su formación ha conseguido representación en las cuatro capitales catalanas.

Con estos resultados, el Ajuntament de Barcelona tiene a seis formaciones políticas con representación. Xavier Trias fue el candidato más votado, pero las formaciones «progresistas» del PSC, BComú y ERC podrían sumar votos y obtener mayoría absoluta en Barcelona. Y ayer ninguno de estos tres partidos, con el PSC como fuerza más votada, no rechazaron la posibilidad de formar gobierno.