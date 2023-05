Estos son los memes de las elecciones autonómicas y municipales del 28M: del voto dual al flechazo con una vocal de la mesa

Los colegios electorales de España han cerrado sus puertas tras una intensa jornada de votaciones para las elecciones autonómicas y municipales de este domingo, 28 de mayo. Durante toda la jornada, que se ha desarrollado con total normalidad en prácticamente todo el país, se han podido ver diferentes memes que circulaban a través de las redes sociales.

Uno de los más repetidos en Twitter es el de los que invitaban a practicar el 'voto dual'. Según los internautas, los votantes de derechas tenían que meter dos papeletas —una del PP y otra de Vox— con el porcentaje que querían que acumulara cada una. "Hay que meter las dos en el mismo sobre para que sumen 60 + 40", escribían.

El voto dual no es legal en las elecciones. Los sobres que lleven más de una papeleta no contabilizarán su voto y se considerará voto nulo.

acabo de votar y por supuesto he ido con la bandera de mi país, España, porque hoy no sólo dejamos papeles en una urna, votamos por la unidad del país, y la mejor forma de hacerlo es con el voto útil dual como hace la izquierda, viva españa ❤️💛❤️ #Elecciones28M #Elecciones2023 pic.twitter.com/qUsKoOmjvQ — motounicorn (@averageviewer) May 28, 2023

📣 A todos los que nos estáis diciendo que el voto dual es ilegal



Hemos llevado estas papeletas y NADIE nos ha impedido votar y eso que había policía presente



🔴 IMPORTANTE tiene que sumar 100% #Elecciones28M pic.twitter.com/6ALaI1GJ3i — Castellanoparlantes Valencianos 🇪🇦 (@ValencianosESP) May 28, 2023

Otro usuario de la red social ha publicado una imagen de su voto en el que había escrito su cuenta de instagram. "He tenido un flechazo con la vocal de mi mesa electoral", ha escrito. El joven ha recibido comentarios de apoyo de otros internautas: "Hechísima". Lo que quizás no sabía es que de esta forma el voto será nulo por estar escrita la papeleta. "Pues te has cargado tu voto, chato", le ha escrito otro tuitero.

He tenido un flechazo con la vocal de mi mesa electoral y he decidido dejarle escrito mi insta en la papeleta☺️ Democracia haz tu magia🙏✨ #Elecciones2023 #Elecciones28M #La7elecciones #YoVoto pic.twitter.com/G8414BVsyM — Pedro A.L (@pedro3_al) May 28, 2023

Por su parte, otros usuarios han querido dejar clara su intención de voto mostrando la papeleta que meterían dentro de su sobre. Otros, sin embargo, han querido hacerlo de una forma más original.