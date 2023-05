Ventanilla electoral

El año pasado la sequía se cobró 40.000 vidas en Somalia. La mitad eran menores de cinco años. Un alto precio que el cambio climático está cobrándose en la ventanilla equivocada. El cuerno de África está pagando por una crisis climática de la que son los menos culpables. Así que les debemos, como decía la semana pasada el secretario general de la ONU, António Guterres, solidaridad, asistencia y esperanza para el futuro.

Esa deuda es literal, no poética, puesto que los países ricos son los que más contaminan. Según cálculos de Oxfam Intermón, la crisis alimentaria que debido a la sequía sufre esta región de África oriental, no tan lejana de aquí, está causando ya una muerte cada 28 segundos, y la situación todavía no ha llegado a su peor momento. Por eso esta organización está pidiendo al Gobierno español, por la parte que nos toca, y en general a la comunidad internacional, que incrementen la ayuda humanitaria.

El actual Gobierno se ha comprometido a que el 10% del total de la ayuda destinada a cooperación internacional se destine a ayuda humanitaria o de emergencia, pero los datos son los datos, y lo cierto es que, en estos momentos, ese porcentaje no llega al 3,5%. La solidaridad ciudadana es necesaria, pero no suficiente ante un drama como el actual.

Millones de cabras, ovejas y camellos han muerto por falta de agua y de pastos, y poblaciones enteras que se dedicaban mayoritariamente al pastoreo se están concentrando, dejando atrás sus hogares, en asentamientos improvisados a las afueras de las ciudades, buscando un mínimo apoyo de la población local o de las ONG que les permita sobrevivir otro día más. No todas esas personas lo consiguen.