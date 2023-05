Alba Carrillo, sobre la fiesta de Unicorn: "Hubo móviles, pero no grabaron al hijo de Ana Rosa Quintana, que se lo pasó muy bien"

Unicorn Content, la productora dirigida por Ana Rosa Quintana, celebró este viernes su fiesta de fin de temporada con la presencia de la propia periodista, que dirige El programa de Ana Rosa, y de otros rostros conocidos de Mediaset como sus compañeros Joaquín Prat, Patricia Pardo y otros como Emma García, Makoke, Cristina Tárrega o Alessandro Lecquio.

Ana Rosa, que se mostró eufórica, hizo una reflexión y mandó un mensaje. "Ha sido una temporada extraordinaria para Unicorn, ¡pero esto es el principio!", aseguró. En el horizonte, el nuevo programa para las tardes de Telecinco en sustitución a Sálvame, que se despide en junio tras 14 años en antena.

A la fiesta no acudió Alba Carrillo, excolaboradora de Mediaset. Pero sí opinó de ella. "¿No se ha grabado a nadie esta vez? Vaya, siempre falto a lo bueno!", comentó la modelo en una publicación de Instagram de Cristina Tárrega en la que aparecía Ana Rosa Quintana.

Tras el revuelo generado por sus palabras, la modelo ha vuelto a alzar la voz para aclarar que no se trataba de un comentario dirigido a alguien en particular. Aunque sus explicaciones no ha dejado de generar, de nuevo, revuelo en las redes.

Así, Carrillo ha dejado claro que no quería lanzar ninguna pulla y que solo se trataba de un chascarrillo en tono "jocoso". "No he lanzado ningún dardo a absolutamente nadie. Me hace mucha gracia que hubiese móviles en la fiesta de empresa en Navidades solamente para grabarme a mí, pero no para grabar a otras personas como por ejemplo al hijo de Ana Rosa, que se lo pasó también muy bien", ha dicho.

Lo del hijo de AR??? Me quedo 😅 pic.twitter.com/WS5avOmVnl — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) May 28, 2023

Tras estas palabras, y asegurando que se da información falsa sobre ella, ha asegurado que quiere que la dejen vivir tranquila, por lo que va a tomar medidas, "las que sean necesarias", ya que no quiere que jueguen con el pan de su hijo. "Entonces vamos a jugar todos".