Algunos vecinos de Melilla están acudiendo a votar tras haberlo hecho por correo en plena tormenta de compra de votos

Las elecciones autonómicas y municipales en Melilla se celebran este domingo tras una campaña electoral caracterizada por haberse desarrollado bajo la sombra de una presunta trama de compra de votos.

En medio de esta polémica, la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha indicado este domingo que algunos ciudadanos han acudido a las urnas a votar tras haber solicitado anteriormente el voto por correo, algo que no está permitido.

"Hay personas que se han desplazado a los centros con documentación para poder ejercer su derecho al voto en urna. Ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones, esto no es posible. Una vez lo hayan solicitado por correo no pueden ejercer su derecho al voto en urnas, como bien saben", ha trasladado Moh a los medios de comunicación.

🔴 La delegada del gobierno @sabrinamohh asegura que un número de personas han acudido a las urnas a votar tras haber solicitado anteriormente el voto por correo, algo que señala, no está permitido. pic.twitter.com/cNaWvhBYW0 — RTVE Melilla (@RTVEMelilla) May 28, 2023

En este sentido, los 11.707 melillenses que solicitaron ejercer su derecho al voto por correo ya no pueden depositar sus sobres con las papeletas en las urnas. Tampoco podrán hacerlo aquellos electores que, tras solicitarlo, no han materializado su voto por esta vía.

"Todas las personas que no hayan materializado su voto, no pueden hacerlo hoy en las urnas. Este mensaje tiene que quedar claro, de todas formas hay una coordinación importante para que esto no suceda y poder velar por unas elecciones ejemplarizantes", ha recalcado la delegada.

Por otro lado, Sabrina Moh ha hecho un llamamiento a la participación ciudadana: "La jornada de hoy es muy importante. La ciudadanía tiene que manifestar su decisión y sobre todo qué personas quiere que la que le represente o que nos representen en la asamblea".

Dispositivo reforzado

Para que las elecciones municipales se desarrollen con total libertad y en tranquilidad, Melilla cuenta con un despliegue especial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policía Local.

El dispositivo está formado por 594 agentes de Policía Nacional, Policía local y Guardia Civil que están velando para que todo funcione correctamente dentro de los colegios electorales y en el resto de Melilla.

El dispositivo que se ha montado para los comicios municipales está dividido en cuatro secciones, según detalla la delegada del Gobierno, con el fin de que los agentes estén prestando servicio en toda la ciudad.