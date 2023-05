Una modelo ucraniana manda un mensaje a Putin en la alfombra roja de Cannes e intentan impedírselo

AFP via Getty Images

El festival de Cannes acoge estos días la mayor concentración de celebridades por metro cuadrado del mundo, y los medios de comunicación no pierden ripio de lo que allí ocurre.

Por eso, los mensajes políticos que se puedan mostrar en la alfombra roja del evento tienen mayor repercusión. Es lo que pensó la modelo ucraniana Alina Baikova, que quiso enviar un mensaje contra el presidente ruso, Vladimir Putin.

La modelo de 34 años, que ha trabajado para Calvin Klein, Lanvin y Dior, llegó al festival con una gabardina beige que luego abrió para revelar un insulto desafiante dirigido al autócrata ruso: "Fuck You Putin" ("Que te jodan, Putin"), en letras gigantes sobre su atuendo azul y amarillo, los colores nacionales de Ucrania.

La modelo ucraniana Alina Baikova, en la alfombra roja del festival de Cannes. AFP via Getty Images

Inmediatamente, fue rodeada por cinco guardias de seguridad vestidos de negro, que trataron de evitar que la modelo mostrara su mensaje y que acabaron escoltándola fuera de la alfombra.

Baikova, nacida cerca de la capital de Ucrania, Kiev, dedicó posteriormente un mensaje a sus 3,5 millones de seguidores de Instagram: "¡Aquí está la prueba del 'APOYO REAL' para Ucrania! Me arrestaron y me pidieron que dejara la alfombra ya que el festival no quiere ser político", dijo.