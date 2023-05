Rebelión en las mesas electorales, detenciones, un patinete franquista, una cabra... anécdotas de las elecciones del 28M

La jornada de las elecciones autonómicas y municipales ha comenzado con la presencia de lluvia en diversas partes del país, pero el mal tiempo no ha sido impedimento para que los ciudadanos acudan a ejercer su derecho al voto. Sin embargo, el día también se ha caracterizado por pequeños incidentes y anécdotas que han surgido en algunos lugares.

La mayoría de los colegios electorales han abierto a su hora y la jornada ha transcurriendo sin incidencias graves, pero sí que ha habido algún desajuste o imprevisto de última hora, como las papeletas impresas por las dos caras de Sueca, Valencia, y también curiosidades como la imagen de tres monjas en una mesa.

Melillenses van a votar tras solicitar el voto por correo

En medio de la polémica por la compra de votos, la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha indicado que algunos ciudadanos han acudido a las urnas a votar este domingo tras haber solicitado el voto por correo, lo cual no está permitido.

"Hay personas que se han desplazado a los centros con documentación para poder ejercer su derecho al voto en urna. Ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones, esto no es posible. Una vez lo hayan solicitado por correo no pueden ejercer su derecho al voto en urnas, como bien saben", ha trasladado a los medios de comunicación.

"Todas las personas que no hayan materializado su voto, no pueden hacerlo hoy en las urnas. Este mensaje tiene que quedar claro, de todas formas hay una coordinación importante para que esto no suceda y poder velar por unas elecciones ejemplarizantes", ha recalcado la delegada.

Impiden a la prensa acceder al colegio de Albudeite

Los medios de comunicación han tenido problemas para cubrir la jornada electoral en el colegio habilitado en Albudeite, ya que se les ha impedido el acceso por orden de los presidentes de las dos mesas electorales.

Así le ha ocurrido a la Agencia EFE cuando se disponía a acceder al pabellón municipal Antonio Cañadas Zapata, sede electoral en este 28 de mayo, donde los dos guardias civiles que custodiaban la puerta han informado de la orden adoptada al amparo de la ley electoral.

En esta localidad murciana fue detenida la cabeza de lista del PSOE y la número 6 de la misma candidatura, junto a otras 11 personas del mismo municipio por un presunto caso de compra de votos.

Page y Óscar Puente se olvidan el DNI

El presidente de Castilla-La Mancha y candidato del PSOE a la reelección, Emiliano García-Page, ha sufrido un despiste y ha acudido a votar al Colegio Ciudad de Nara olvidándose de llevar la cartera donde tenía el DNI, necesario para ejercer el voto.

Page ha tenido que volver a casa a por el carné de identidad, ya que se había olvidado la cartera en otro pantalón: "Me he cambiado en el último momento y me la he dejado, de manera que tengo que volver".

Además, el presidente ha querido tomárselo con humor al decir que estuvo a punto de llamar a su hermano gemelo para que acudiese a votar con él "por si acaso colaba", pero que al final no lo ha hecho: "No va a colar, ni quiero que cuele. Las cosas tienen que ser limpias".

En Valladolid, su alcalde, el socialista Óscar Puente, también se ha olvidado el DNI y ha tenido que esperar varios minutos en la calle hasta que se lo han traído.

Un municipio entero vota en 29 segundos

La localidad riojana de Villarroya ha batido su propio récord en unas elecciones: sus siete vecinos censados han votado en 29 segundos y y 52 centésimas.

En 2019, el cronómetro de las votaciones para las elecciones generales se paró en 32 segundos y 25 centésimas, tiempo que los residentes han reducido en esta ocasión.

"Unas elecciones más, el municipio de Villarroya ha sido el primero en votar", ha apuntado la Delegación el Gobierno en La Rioja en un comunicado.

Lío en una mesa de Santander

En una localidad de Santander ha ocurrido un incidente en la constitución de una mesa electoral: el presidente sufrió un ataque de pánico y su sustituto ha acabado detenido.

El presidente tuvo que marcharse, por lo que, siguiendo la ley, ha sido sustituido por el primero de los votantes que ha acudido al colegio. No obstante, la Policía Nacional ha detenido al individuo, de 33 años, por negarse a ser el sustituto.

En concreto, el hombre ha sido detenido por incumplir la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, específicamente, el artículo 143 relativo a delitos por abandono o incumplimiento en las mesas electorales.

Varios votantes depositan más de un sobre en las urnas

Para algunos ciudadanos no era suficiente votar una vez y han introducido más de un sobre en las urnas. En Almería, un ciudadano ha metido tres sobres al mismo tiempo, un incidente que ha provocado que la votación se paralizase unos minutos.

En este caso, la solución acordada por la Junta Electoral ha sido sacar dos sobres al azar al cierre de la jornada electoral, antes de empezar el recuento de los votos.

En Córdoba, dos votantes han introducido dos papeletas en las urnas, siendo necesaria su precinto, retirada y traslado a un Juzgado de Instrucción, así como la reposición de una nueva urna, continuando la votación con normalidad.

El vocal de una mesa sufre un infarto

El vocal de una mesa de la localidad sevillana de Dos Hermanas tuvo que ser trasladado al hospital tras sufrir una parada cardiorrespiratoria durante la constitución de la mesa electoral.

La Policía Nacional ha detallado que, sobre las 9:30 horas, el hombre ha abandonado su puesto al encontrarse "indispuesto". Momentos después, ya en la calle, se ha desplomado al sufrir un infarto.

El afectado fue atendido de inmediato y, tras realizarle la técnica de reanimación cardiopulmonar, ha conseguido sobrevivir con el pulso restablecido.

Pillan a una mujer con 102 sobres con votos del PSOE

También en Dos Hermanas, una mujer ha sido identificada por la Policía Nacional tras ser sorprendida en los alrededores de un colegio electoral con 102 sobres con papeletas del PSOE en su poder.

Los agentes comprobaron que la mujer no es interventora de dicho partido y ni tan siquiera le correspondía votar en ese colegio electoral.

Candidata de Más Madrid recibe un insulto tránsfobo

La candidata número 25 en la lista de Más Madrid a la Asamblea, Jimena González, ha denunciado haber sufrido un insulto tránsfobo por parte de una apoderada de Vox en un colegio del madrileño distrito de Chamberí.

"Mi día empieza con la apoderada de Vox de mi colegio llamándome "esta marimacho" a las 9 horas. El respeto por la jornada electoral lo tenemos unas más que otras", ha escrito González en Twitter.

Candidato de Podemos se olvida de votar en las locales



Si el presidente de Castilla-La Mancha y candidato del PSOE a la reelección, Emiliano García-Page, olvidaba su DNI, otro de los grandes despistados ha sido el candidato de Unidas Podemos.

José Luis García Gascón, candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta, se ha olvidado depositar el voto en el urna dispuesta para las papeletas municipales.

Acreditaciones de Vox con la bandera de España

La Junta Electoral de Valencia ha ordenado la sustitución de las identificaciones de los apoderados de Vox por figurar la bandera de España, cuyo uso no está autorizado junto a las siglas y símbolos de los partidos políticos.

La Junta Electoral Central resolvió en su acuerdo del 20 de noviembre de 2019 que las formaciones políticas no deben utilizar la bandera de España junto a las siglas y símbolos de su partido político en la identificación de los interventores y apoderados, ya que supone una instrumentalización de este símbolo prohibida por la legislación vigente.

Dos militantes del PSOE son embestidos por un patinete

Dos apoderados del PSOE de Adra (Almería) han sufrido una embestida a las puertas de un colegio electoral por una persona que conducía un patinete eléctrico con simbología franquista.

Según la denuncia que han presentado ante la Guardia Civil, el conductor iba vestido con una camiseta estampada con simbología franquista y una fotografía de Franco enganchada en la parte delantera del patinete.

El varón circulaba en el patinete eléctrico por la acera y, según consta en la denuncia, "en lugar de frenar, ha acelerado" y ha embestido a los dos militantes socialistas, que fueron atendidos en el lugar por la Policía.

Detenido en Getafe por negarse a ser suplente



Un hombre de 46 años ha sido detenido a primera hora de la mañana en un colegio electoral de Getafe por haberse negado a participar en una mesa como suplente.

El detenido estaba designado como suplente de una persona de la mesa que había comparecido y, al fallar otra persona que no era la que él debería sustituir, entendió que no le correspondía ocupar su puesto.

Miembros de mesas electorales se fugan

La presidenta de una mesa electoral de Inca (Mallorca) se ha ido a tomar café en su tiempo de descanso pero ya no ha regresado, por lo que ha tenido que ser sustituida por un suplente.

La Policía Local ha intentado localizarla, llamándola al móvil y yendo a buscarla a su vivienda, pero no han conseguido dar con ella. por lo que ha tenido que ser requerido un sustituto para que continuara la votación en la mesa electoral afectada.

La Guardia Civil ha abierto diligencias por si la presidenta ausente ha incurrido en el incumplimiento del artículo 143 de ley del régimen electoral sobre delitos por abandono o incumplimiento en las mesas electorales.

Asimismo, un vocal de una mesa electoral de Avilés se ha fugado del centro tras cobrar los 70 euros le correspondía por realizar la función. El hombre había comunicado que iba a salir a fumar, pero nunca volvió.

Una cabra se cuela en un colegio electoral

El colegio electoral de Setecoros, en Valga (Pontevedra), ha recibido la visita inesperada de un votante de cuatro patas: una cabra se ha colado en el centro hasta en dos ocasiones.

El animal se habría acercado a curiosear a la escuela por su cuenta, sin estar acompañada por ninguna persona a su cargo. Esta anécdota ha causado un gran asombro y se ha viralizado en redes sociales.