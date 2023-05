Los beneficios de tener una mascota: alivian el sentimiento de soledad y eleva nuestros niveles de oxitocina

Aquellos que conviven con animales saben lo fuerte que puede llegar a ser el vínculo que se establece con ellos: nos acompañan en nuestras rutinas, nos apoyan en los momentos más difíciles y, al final, terminan convirtiéndose en uno más de la familia.

Y no solo eso. Además de hacernos sentir más acompañados, la convivencia con animales tiene efectos muy positivos en nuestro bienestar y salud mental, y en otros muchos ámbitos, tal y como muestran diferentes estudios (como el análisis de su efecto en el desarrollo de alergias, o la investigación sobre su impacto junto a personas del colectivo LGTBI+.

Los estudios e investigaciones al respecto de los efectos que tienen las mascotas sobre las personas son numerosos: algunos hablan a nivel generalizado, otros lo hacen sobre perros, otros sobre gatos... Pero los resultados parecen apuntar a lo mismo: convivir con un animal es positivo.

Convivir con animales reduce la mortalidad un 24%

Convivir con animales alivia el sentimiento de soledad, eleva nuestros niveles de oxitocina y nos obliga a movernos un mínimo (incluso cuando no nos apetece). Además, también fomenta las relaciones sociales, ya que nuestros peludos nos pueden ayudar a iniciar conversaciones sobre ellos en determinados contextos.

También puede ayudarnos a tener un propósito, algo fundamental cuando hablamos de personas mayores, cuya rutina de cuidar de un perro o un gato puede conllevarles un sentido de la responsabilidad y darles la fuerza para salir a dar un paseo por las mañanas.

De hecho, convivir con una mascota no solo nos aporta aspectos positivos, sino que existen datos que afirman que reduce un 24 por ciento la mortalidad, según un estudio publicado en la revista científica Ahajournals, que demostraba cómo la convivencia con animales puede ayudar a reducir la tensión sanguínea y los niveles de colesterol.

Es tanto lo que nos puede aportar nuestro perro, gato u otros animales que no es de extrañar que cada vez existan más programas de terapia que los incluyan como animales de intervención y que sus beneficios ayuden a personas en sus tratamientos o terapias.

No obstante, no debemos olvidar que los perros no son doctores y que convivir con ellos supone un compromiso y una responsabilidad que debemos asumir, por lo que, igual que ellos cuidan de nosotros, debemos también corresponderles aportándoles la mejor alimentación y cuidados para su bienestar.