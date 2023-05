La Guardia Civil retira una bomba de aviación de la Guerra Civil hallada en un desván en el Burgo de Osma

La Guardia Civil ha retirado del desván de un inmueble en el municipio de El Burgo de Osma, Soria, una bomba de aviación SC50 de procedencia alemana, que ha resultado estar inutilizada.

Según ha explicado la Comandancia de Soria, el pasado día 23 un vecino de El Burgo de Osma comunicó al Puesto de la Guardia Civil de la citada localidad que recientemente había adquirido en propiedad un inmueble antiguo y, realizando labores de limpieza del mismo, había encontrado en el desván lo que pudiera ser un artefacto explosivo.

Se activó el Equipo de Búsqueda y Localización de Explosivos (EBYL) de la Comandancia de Soria, que comprobó que se trataba de una bomba de aviación SC 50 de procedencia alemana, de las utilizadas durante la Guerra Civil Española.

Sin embargo, al no tener la certeza de que contuviera su carga o no, tras tomar las medidas oportunas de seguridad, se dio aviso al Gedex de Guardia, de la Comandancia de Burgos quienes una vez in situ, confirmaron la carencia de espoleta y de carga explosiva, retirando el artefacto y llevándolo a sus dependencias para estudio.

Ante hallazgos de este tipo de artefactos las autoridades recuerdan que hay que tratarlos siempre con extrema precaución porque, a pesar del tiempo que puede haber transcurrido desde su fabricación, conservan totalmente su poder destructivo, por lo que en caso de localizar alguno no se deben manipular y hay que avisar inmediatamente a la Guardia Civil.