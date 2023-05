Las redes sociales aprueban con nota a la nueva 'Sirenita': "Halle brilla con luz propia"

De todo se está oyendo, pero soy de los que me ha gustado #LaSirenita de Rob Marshall.

Por supuesto que la de animación es mejor, y los secundarios aquí flojean más. Pero gran adaptación, muy fiel y Halle Bailey está tremenda. ¡Canta que me encanta!

La sala (me incluyo) gozando. pic.twitter.com/gOym2x1Wmz