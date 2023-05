El nuevo negocio de Rocío Flores lejos de la televisión

Las redes sociales se han convertido en el principal foco laboral para Rocío Flores. Lejos queda ya su paso por televisión tras su participación como concursante en Supervivientes y como colaboradora del matinal de Telecinco El programa de Ana Rosa. Tras ser vetada por Mediaset, la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco se ha centrado en su trabajo como influencer en Instagram, al que se ha sumado ahora un nuevo proyecto de cosmética.

En esa red social, donde la joven acumula más de 770.000 seguidores, Flores se ha centrado en ser imagen de diferentes marcas de moda y belleza con las que ha colaborado de forma asidua en los últimos años.

La nieta de Rocío Jurado ha sorprendido ahora al anunciar uno de sus secretos mejor guardados y en el que lleva trabajando desde hace meses, tal y como ha revelado a través de sus Stories. "He intentado llevarlo de la manera más discreta posible, pero era inviable que siguiera en la sombra", ha dicho.

"Ahora sí os lo voy a contar. Mi casa lleva meses con cajas de Farmasi", ha explicado Rocío Flores en un vídeo en el que ha hecho oficial su nuevo proyecto empresarial de la mano de una compañía turca de cosméticos. "No es ningún tipo de colaboración, es un nuevo negocio que he emprendido y que he hecho yo", ha querido aclarar.

En otro de los vídeos, Flores ha mostrado el suelo de su salón, con cajas repletas de cosméticos de la marca. "La realidad de mi casa durante todos estos meses: todo lleno de productos de Farmasi", ha asegurado.

Rocío Flores muestra en Instagram algunos de los cosméticos de su nuevo proyecto empresarial. INSTAGRAM

Entre esos productos se encuentran artículos de maquillaje, cuidado de la piel y del cabello, entre los muchos que ha enumerado Flores: labiales, CC creams, paletas de sombras, o el espray fijador.

Asimismo, la joven ha invitado a sus seguidores a formar parte de su equipo inscribiéndose como embajadores de Farmasi, un llamamiento que ha sido muy bien recibido en las primeras horas de lanzamiento de la marca y que ha sorprendido a la propia Rocío Flores.

"Una hora después de haber hecho la publicación oficial, jamás en la vida me hubiese imaginado tener el formulario para gente para trabajar tan petado como lo tengo en una hora, impresionante, en la vida me lo hubiese esperado", ha manifestado Flores.