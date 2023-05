Cristina Pedroche explica cómo será su 'hipnoparto': "No voy a tener contracciones, voy a tener olas uterinas"

Cristina Pedroche vivirá en dos meses el momento más especial de su vida: dará a luz a su primera hija. Entre los meses de julio y agosto, la presentadora se convertirá en madre junto a su esposo Dabiz Muñoz y, pesar de que continúa trabajando, ya ha comenzado a prepararse para la llegada del bebé.

El nombre de la niña sigue siendo un secreto, pero lo que sí ha relevado Pedroche es la manera en la que va a nacer. En este sentido, ha optado por una técnica poco común y conocido como 'hipnoparto', término que ha generado diversas dudas entre sus seguidores.

Según ha contado en Zapeando, está haciendo un curso de esta curso de este método novedoso, pero que "no consiste en que nadie te hipnotiza". "Consiste en controlar tu respiración y hacer mucha meditación", ha trasladado Cristina al asegurar que la hipnosis no tiene nada que ver.

No obstante, ha vuelto a llamar la atención otro concepto que ha utilizado al dar sus explicaciones: "Para mí no voy a tener contracciones, voy a tener olas uterinas. Viene la ola, la cojo y la surfeo. La naturaleza me da unos minutos para estar tranquila, relajarme, y luego coger otra ola. A lo mejor no me tengo que poner epidural".

Así, Pedroche indica que no sufrirá las típicas contracciones que caracterizan los partos, sino que tendrá "olas uterinas". Y es que el hipnoparto consiste en un procedimiento que busca que la embarazada se encuentre en un estado de relajación profunda a través de la meditación.

Esta decisión ha levantado diferentes opiniones en redes sociales, pero Pedroche ya ha afirmado que lo tiene claro: "Es una cosa que pienso y siento mucho. La decisión ha sido muy natural y orgánica. Llevo muchos años haciendo meditación, conociendo mi cuerpo, respiraciones".

"El hipnoparto es tener toda la información y poder tomar las decisiones [...] No quiero sentir que nadie está tomando decisiones por mí. Quiero que sea un parto en el que la única voz que se escuche sea la mía", ha agregado.