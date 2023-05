Winnie the Pooh enseña a los niños en EE UU a cómo protegerse en caso de tiroteo escolar

El distrito escolar de Dallas (Texas, EE UU) ha provocado las protestas de los padres después que haya distribuido entre estudiantes de primaria un libro en el que el personaje infantil Winnie the Pooh enseña a los niños cómo "correr, esconderse, pelear" en situaciones peligrosas como un tiroteo masivo.

Tal y como recoge The New York Times, Cindy Campos, cuyos dos hijos asisten a una escuela primaria en el Distrito Escolar Independiente de Dallas, dijo que no estaba segura de qué hacer cuando su hijo menor, que está en preescolar, llegó a casa de la escuela la semana pasada con el libro titulado Stay Safe.

"Si el peligro está cerca, no temas", dice el libro. "Escóndete como lo hace Pooh hasta que aparezca la policía", dice la obra, que la mujer encontró en la mochila de su hijo sin más información o instrucciones.

Campos pensó que era un regalo de la maestra de su hijo. Pero más tarde esa noche, encontró el mismo libro en la mochila de su hijo mayor, un niño de primer grado. Fue entonces cuando dijo que comenzó a preguntarse si el libro era una iniciativa del distrito escolar.

"El libro no era algo que yo quisiera", dice la mujer. "Es un consejo no solicitado", agregó.

Según el NY Times, otros padres también se quejaron, preguntándose por qué el libro se entregó sin instrucciones y tan cerca del aniversario del tiroteo masivo en una escuela primaria en Uvalde, Texas, donde 19 alumnos y dos maestros fueron asesinados.

La distribución del libro también se produce una semana después de que un hombre armado disparara y matara a ocho personas, incluidos tres niños, en un centro comercial al aire libre el 6 de mayo en Allen, Texas, un suburbio al norte de Dallas.

"Después de leerles un libro, tienen como 50 preguntas", dice Cindy Campos. "¿Cómo te vas a la cama y les dices: 'Sí, esto es lo que haces si te disparan en la escuela' y luego los dejas dormir? Es esperar a que pase una pesadilla", dijo.

El libro también llamó la atención del gobernador de California, Gavin Newsom, quien dijo en Twitter el martes que "Winnie the Pooh ahora les está enseñando a los niños de Texas sobre los tiradores activos porque los funcionarios electos no tienen el coraje de mantener a nuestros niños a salvo y aprobar leyes de seguridad de armas".

En un comunicado el viernes, el distrito escolar dijo que el libro fue enviado a casa "para que los padres pudieran hablar con sus hijos sobre cómo mantenerse a salvo" en situaciones peligrosas en las escuelas, como un tiroteo. Aún así, el distrito admitió que debería haber dado orientación a los padres sobre el libro.

"Recientemente, se envió a casa un folleto para que los padres pudieran hablar con sus hijos sobre cómo mantenerse seguros en tales casos. Desafortunadamente, no proporcionamos a los padres ninguna guía o contexto. Pedimos disculpas por la confusión y agradecemos a los padres que se acercaron para ayudarnos a ser mejores socios", dijo el comunicado.

Winnie the Pooh, personaje creado por el autor británico A. A. Milne en 1926, pasó a ser de dominio público el año pasado, lo que permitió adaptaciones de sus personajes.