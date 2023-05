Tu horóscopo diario: sábado 27 de mayo de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 27 de mayo de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Este fin de semana, que hoy comienza, no será demasiado agradable para ti porque el severo planeta Saturno reinará sobre el cielo dificultando o a veces imposibilitando los momentos de ocio y esparcimiento, en su lugar surgirán imprevistos tanto en el ámbito familiar como laboral, que te obligarán a desviar la atención.

Tauro

Saturno, un planeta de influencia adversa, reinará estos días sobre nuestros destinos, y en tu caso debes tener cuidado con los desencuentros o discusiones en el ámbito familiar, o en algunos casos quizás en el laboral. Tensiones que comenzarán por un asunto de poca importancia, pero que luego podrían ir incrementándose.

Géminis

La influencia algo adversa de los planetas aumentará un poco tu tendencia a la inestabilidad, e incluso a veces también hará que te sientas algo más indeciso o más confuso. Esto no significa que el día vaya a ser malo, pero tampoco acabarás de estar del todo bien. Sin embargo, es favorable para viajar o salir de tu entorno.

Cáncer

El adverso planeta Saturno reinará sobre nuestros destinos en estos últimos días del mes y debido a tu tendencia emocional es probable que en algunos momentos te dejes llevar por la melancolía, o algún otro tipo de emociones o pensamientos de tipo negativo, incluso aunque no exista ninguna razón objetiva para que suceda.

Leo

Inquietudes o preocupaciones familiares que además estarán incrementadas por una influencia adversa del planeta Saturno sobre el cielo, que va a durar estos últimos días del mes. Procura ser tolerante y no te metas en discusiones o conflictos con los seres queridos, porque podrían alcanzar mayor dimensión de la que deseas.

Virgo

No te dejes llevar por el lado más oscuro de tu personalidad. Algún conflicto familiar o una mala noticia podría desencadenar una crisis o adquirir una dimensión mayor de la que debería. En realidad solo será un revés de carácter pasajero y no deberías darle más importancia de la que tiene. Este será un fin de semana algo difícil.

Libra

Generalmente, cuando llega un fin de semana uno tiende a hacer aquello que desea o tenía planificado, pero en esta ocasión esto no te va a ser posible, o al menos no te va a ser tan fácil. Toda una serie de imprevistos y problemas familiares, o quizás también relacionados con el trabajo, te van a obligar a que les prestes atención.

Escorpio

Este fin de semana el severo planeta Saturno reinará sobre nuestros destinos y en líneas generales las cosas no serán fáciles. Te convendría esforzarte por ser cauteloso o prudente, porque si hoy o mañana tomas alguna importante iniciativa, y tienes pensado hacerlo, es muy probable que no te salga bien o te cause gran esfuerzo.

Sagitario

Debido a la influencia dominante del severo planeta Saturno este va a ser un fin de semana algo difícil, en el que será difícil que las cosas salgan como a ti te gustaría. Sin embargo, eres una persona muy positiva y vas a saber contrarrestarlo muy bien buscando el lado bueno de todas las cosas que vayan surgiendo por el camino.

Capricornio

Este será un fin de semana algo menos agradable o placentero que la mayoría debido a la posición dominante que va a tener Saturno, precisamente el regente de tu signo, y quizás por eso las cosas se presentan algo más favorables para ti. También te tendrás que ocupar de trabajos o sacrificios no previstos, pero te sentirás mejor.

Acuario

Deja que las cosas fluyan y no le lances retos al destino que sin duda los vas a perder. Este fin de semana no va a ser fácil por el influjo dominante que va a tener Saturno, precisamente por eso te irá mejor si te adaptas a las circunstancias que si tratas de luchar contra ellas para que todo sea como tú quieres. No lo podrás conseguir.

Piscis

Prepárate para un fin de semana en el que te espera una larga lista de tareas y actividades orientadas a socorrer o ayudar a tus seres más queridos: pareja, padres, hijos, etc. En estos días Saturno reinará sobre el cielo y va a ser algo más difícil poder vivir aquellas cosas que más te apetecen. Pero solo es algo que va a durar unos días.