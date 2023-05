Yolanda Díaz cierra la campaña en Barcelona sembrando dudas sobre los socialistas: "Están dispuestos a entregar la ciudad"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, alertó este viernes una vez más de que, si el candidato del PSC a la Alcaldía de Barcelona, Jaume Colboni, no ha desmentido que vaya a pactar con el de Junts per Catalunya, Xavier Trias, para desalojar a la regidora, Ada Colau, "es que lo va a hacer".

Díaz acompañó por tercera vez en la campaña electoral a Colau en el mitin de cierre de la misma, que se celebró en el Parque de Sant Martí, en el Poblenou, ante unos 2.000 espectadores. Señal de la fortísima apuesta que ha hecho por su reelección, hasta el punto de que hoy comenzó exclamando: "Barcelona, qué guapa te pones cuanto tienes una cita con la historia".

Así describió las elecciones del domingo, alabando que Colau es "la primera que lo ha cambiado todo, que ha mejorado vuestras vidas", y que "comparte conmigo algo en común: defiende mejor que nadie la política útil, que mira de frente a los problemas de la gente".

Por eso, alertó del peligro de que pierda el cargo por las alianzas de otros partidos. En este sentido, se declaró "bastante sorprendida" de oír al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que “estaría dispuesto a dar sus votos a Trias y a Collboni, y alertó: "Cuando la derecha regala los votos es porque comparten el modelo de ciudad".

Y, sobre todo, reiteró el temor que viene agitando Barcelona en Comú durante toda la campaña, recordando que, en los debates televisados, la alcaldesa preguntó a Collboni si estaba dispuesto a pactar con Trias y el candidato socialista no dijo que no. De lo que Díaz coligió: "Cuando una persona que se presenta a las elecciones no responde a esta pregunta, es que está dispuesto a hacerlo".

"Entregar la ciudad al señor Trias"

La vicepresidenta y ministra de Trabajo preguntó directamente a Collboni si "está dispuesto a entregar la ciudad al señor Trias", quien, dijo ella, "endureció todavía más la reforma laboral del Partido Popular. "Esto es muy grave y es lo que nos jugamos el 28 de mayo", concluyó.

Seguidamente, como en todos sus mítines de campaña, presumió de la reforma laboral, la subida del salario mínimo, los ERTE y la revalorización de las pensiones y, como en Alicante, puso en duda que falten camareros, porque "lo que sobran son horas extra". Y de nuevo se mostró partidaria de que en los trabajos penosos no se puede trabajar a partir de los 65 años.

Al final de su intervención, como en las otras dos que ha tenido en Barcelona, pidió a los sindicatos, los trabajadores y las mujeres que el domingo se movilicen y concentren el voto "en la única candidata que ha dicho con claridad que quiere un Gobierno de coalición progresista" y que "no va a permitir gobernar con la derecha".