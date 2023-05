Un rayo atraviesa a una mujer de los hombros a los pies en Málaga y acaba casi ilesa

Paqui, una vecina de la Estación de Cártama (Málaga), fue atravesada por un rayo el pasado domingo sobre el medio día mientras tendía su ropa en un tendedero. Una fuerte tormenta habría sobrevolado este municipio malagueño, provocando la desafortunada caída del rayo sobre Paqui, que finalmente resultó ilesa.

"Me atravesó el cuerpo entero, me entró por un hombro y me salió por un pie. Fue un milagro que no me afecta a ningún órgano", explica Paqui en declaraciones recogidas por El Español. Tal y como apunta este medio, tras el impacto del rayo en su cuerpo, Paqui se arrastró al interior de la vivienda mientras sentía los brazos dormidos y el abdomen teñido de negro. Finalmente, fue socorrida por su marido.

Fue trasladada de inmediato al Hospital del Valle del Guadalhorce e ingresó en la Unidad de Críticos. "Era muy doloroso, yo pensaba que me había reventado algo por dentro, me ardía", explica Paqui a El Español. Tras las pruebas médicas pertinentes, el personal sanitario concluyó que afortunadamente la electricidad no había llegado a su corazón.

Sin embargo, debido al preocupante suceso, fue trasladada al Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, donde estuvo monitorizada durante 24 horas. "Como afortunadamente estaba todo bien, me dieron el alta un día después, pero aún sigo aturdida, entre el impacto y que me caí para atrás, aún estoy recuperándome", explica Paqui.

Su perro se encontraba junto a ella en el momento del impacto y, a pesar del susto y de los nervios generados, tras las pertinentes revisiones del veterinario se encuentra en perfectas condiciones.