El valor de las palabras de Iñaki Gabilondo a Mercedes Milá

"Lo considero la verdad motora de mi manera de pensar en este momento", recalca Iñaki Gabilondo a Mercedes Milá en Milá vs Milá de Movistar Plus. Se refiere a un error habitual a la hora de enfrentar los desafíos del futuro. "La pregunta no es qué va a pasar, que nos coloca en una situación infantil, expectativa y entregada, la cuestión es qué vamos a hacer. Porque lo que va a pasar es lo que vamos a hacer", explica el periodista con la sabiduría de la honestidad crítica que intenta abrazar el matiz y no se queda en el titular efectista, catastrófico o simplista.

Pero el info-entretenimiento instantáneo nos ha ido acostumbrando a una velocidad de acción que anima a creer que todo se puede solventar con una respuesta concreta y apoteósica. Incluso cuando no hay certezas se empuja a una solución forzosa. Así la palabra información se transforma en la palabra especulación. Y sin darnos demasiada cuenta.

"Lo que va a pasar no va a depender sólo de la posibilidad técnica que la ciencia nos ponga encima de la mesa, sino de lo que nosotros vamos a hacer con esa posibilidad técnica. Qué respuestas vamos a dar: políticas, éticas, morales, sociales", especifica Gabilondo a una Milá que mira atenta transmitiendo la admiración más bonita: la admiración de la amistad.

Quizá, por eso mismo, la última entrega de este programa sobre el paso del tiempo, sobre cómo éramos antes y cómo somos ahora se ha convertido en uno de los capítulos más íntimos de las tres temporadas de Milá vs Milá. Paradójicamente, con uno de los aparentemente más rigurosamente serios de todos los invitados. No. No se equivoquen, la precisión periodística jamás ha sido antítesis de la emoción.

Y en una televisión que anda falta de verdad, de repente, el encuentro entre Iñaki y Mercedes es la belleza sin aditivos, la de dos amigos compartiendo vida y circunstancias desde la franqueza del cariño. Incluso hablando de amar. O de dar margen a amar en tiempos instantáneos, en los que no sólo la información la queremos resuelta y picadita. En efecto, Iñaki Gabilondo también podría ser asesor en Tinder: "El amor te exige una lealtad. El amor no es un descubrimiento, es una construcción. Y para construir eso se necesita paciencia, generosidad, suerte, mucha suerte. He tenido historias de parejas que han sido magníficas, historias de amor de verdad, pero ninguna de ellas me ha resultado fácil. Hemos estado a punto de naufragar 45 veces. Creo en el amor, pero no se ha valorado el esfuerzo que reclama".

Con esa confianza que otorga el poder de otro gran poderoso amor, el de la amistad, Milá concluyó preguntando a Gabilondo "¿Lo has pasado un poco bien?". Pero él, no se quedó en la validación tan protocolaria como vacía y, de nuevo, sacó su honestidad crítica: "He estado muy a gusto, pero tengo la impresión de que ya he hablado tanto en mi vida... Es que he vivido de estar seis horas diarias ante un micrófono. Entonces, tengo un cierto recelo de las palabras. Las palabras valen para mucho, pero no para tanto como la gente se cree. Y estoy un poco empachado de mí". "Dame un abrazo", replicó Milá. No hace falta añadir más (palabras).