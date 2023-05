Chelo García-Cortés se disculpa por su discurso en contra del final de 'Sálvame': "A veces más vale estar callada"

Chelo García-Cortés se ha arrepentido de haber pronunciado un discurso desafiante contra los directivos de Telecinco por su decisión de cancelar Sálvame. La tertuliana, quien apuntó hasta a los políticos, se ha disculpado por sus palabras.

Ha sido en los preparativos de la Sálvame Fashion Week cuando Germán González se ha acercado a la colaboradora, y le ha comentado lo famosa que se ha hecho a causa de su reivindicativo discurso. Por ello, Chelo ha aprovechado y ha dicho: "A veces más vale que esté callada. Ayer se me fue la boca y la olla".

Por ello, ha explicado: "Creo que tengo que pedir disculpas, porque en el fragor de que me dejaran hablar, dije cosas por las que, después de pasar esta noche, no lo he pasado bien".

García-Cortés se ha vuelto a disculpar: "Llevo casi 14 años en esta cadena, he aprendido muchísimo y voy a pedir disculpas, no porque crea que tengo que pedirlas, sino porque tengo que hacerlo".

"Cuando te equivocas hay que decirlo. Estoy muy orgullosa por estar en esta cadena, este programa, y lo siento. Hablé de más", ha insistido la periodista.