En unos días es la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo, y los colaboradores de Sálvame han ido desvelando quiénes de ellos está invitado a la boda. Sin embargo, hay varias compañeras que, pese a estar invitadas, han decidido no asistir al enlace.

Una de ellas ha sido María Patiño, quien se ha sincerado en la tertulia de Telecinco: "Yo con los novios necesito conocer un poco su vida, y con Marta y Kiko no tengo esa afinidad, no conozco a su entorno más cercano".

"Se lo he explicado a él, me dio corte decírselo, pero no quería mentirle y ponerle una excusa barata", ha contado delante del compañero implicado. "Yo necesito conocer a los novios, porque me han educado así. No conozco la casa de Kiko, ni su casa, ni su armario, y de mis amigas sí", ha justificado.

Lydia Lozano tampoco asistirá, pero no ha dado los motivos. A ellas se suma Carmen Borrego con la no asistencia a la boda. En su caso, ha dado unas razones similares a las de Patiño: "No tengo ningún contacto ni con él".

"Le expliqué que no me iba a sentir a gusto porque no conozco a gente, y a mí me gusta ir a la boda de mis íntimos amigos", ha argumentado. Por su parte, Kiko Matamoros ha explicado que él ha invitado a gente por la que siente mucho cariño.