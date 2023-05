Podemos se presenta como la izquierda valiente en el cierre de campaña: "Somos el voto decisivo"

Alejandra Jacinto y Roberto Sotomayor, candidatos de Podemos, IU y AV para las elecciones autonómicas y municipales de Madrid, han dado este viernes por finalizada la campaña política en el barrio de los Metales, en el distrito de Arganzuela. Rodeados de la militancia y de los simpatizantes, han estado arropados también por Irene Montero, ministra de Igualdad, y Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. Aunque el tiempo no ha dado tregua en el final de campaña, el acto ha terminado llenándose de gente que ha soportado la lluvia hasta el final.

Podemos se querido mostrar a lo largo de estos 15 días de campaña como la única alternativa de izquierda valiente. Durante el acto de este viernes han querido recalcar sus logros a lo largo de estos años y en el gobierno de coalición. Logros que, según exponen, no podrían haber ocurrido de otra forma. "Esta es la fuerza política que transforma. Da igual la etiqueta que se pongan el resto de partidos, la fuerza para hacer posible lo imposible se llama Unidas Podemos. Hay que votar y traer todos los votos posibles, para tener un gobierno de coalición que eche a la derecha al rincón de la historia del nunca tuvieron que salir", expresaba Irene Montero.

La subida del salario mínimo, la Ley de Vivienda o La Ley Trans han sido algunos de los logros que han expuesto como forma de avalar su gestión. Medidas que no les han resultado fáciles materializar por encontrarse en solitario controlados poderes fácticos que han ido poniendo trabas, según explicaban. Han puesto como ejemplo las dificultades que ha tenido Ione Belarra para aprobar la Ley de vivienda: "Uno de los principales problemas que hemos tenido es a los poderes mediáticos asustando a los mayores con que les van a ocupar la casa si bajan a comprar el pan. El problema de la vivienda no es la ocupación, es la especulación", decía Montero durante el acto.

Ione Belarra también se ha subido a la tarima para recordar a los votantes lo que Podemos ha hecho desde que llegó al poder. "Creo que hemos aprovechado la oportunidad y hemos demostrado que lo imposible se hace posible. ¿Quién defendió que daban los números para echar a los corruptos del gobierno? ¿Quién se dejó la piel para defender la subida del salario, las políticas feministas…? Hay gente que está dudando seguro, que no sabe muy bien qué elegir en estas elecciones, decirle a la gente lo que hacemos y que miren lo que hacen los otros partidos estos 4 años", ha asegurado la ministra. También ha recordado la frase que Pablo Iglesias pronunció durante el debate de las elecciones generales de 2019: "Dadnos una oportunidad, si en 4 años no hemos hecho nada, no volváis a votar", terminaba diciendo.

Durante la intervención de Irene Montero, un grupo ha interrumpido el acto para reprochar a la ministra de Igualdad la aprobación de la Ley Trans. Montero ha detenido su discurso para echar a estas personas: "Fuera la transfobia, fuera de este acto seguro. Solo dos cosas compañeras: gracias por demostrar que este es un espacio seguro para todos, todas y todes, un espacio libre de transfobia, de LGTBfobia, un espacio feminista donde cuidamos a todos, todas y todes. Y lo segundo, que es más importante, que la transfobia no ose disfrazarse de quien intenta defender los derechos de las mujeres en contexto de la prostitución", expresaba ante la interrupción.

Por su parte, Ione Belarra ha querido destacar que durante la campaña no se ha hablado de los temas importantes: "No se ha hablado de sanidad, ni de derecho a la vivienda. Somos la única formación que habla de los problemas reales de los ciudadanos. Por eso decirle a la gente lo que se juega el domingo: el derecho a la vivienda que a partir del lunes se empieza a cumplir la ley estatal, estas elecciones son un referéndum sobre la vivienda".

"Tenemos una izquierda conservadora y una cuqui"



En este último acto Podemos se ha mostrado como una izquierda diferente al resto de partidos: "Madrid ya tiene una izquierda conservadora, que es el Partido Socialista, que no quiere cambiar las cosas, que solo cumple cuando Podemos le obliga a cumplir. Y ya tenemos una izquierda cuqui ¿Y de qué ha servido toda esa izquierda en Madrid?", se preguntaba la ministra de Derechos Sociales. "Todos los programas electorales se parecen mucho, pero es fundamental tener un Podemos fuerte en este bastión de la derecha que es Madrid. Desde aquí controlan los medios, la cúpula judicial, desde Madrid es donde irradian su poder y es aquí donde hay que derrotarles, hay que echarles, solo así vamos a poder transformar de verdad este país", terminaba diciendo.

Con este viernes también finaliza el periodo electoral y con él la campaña y la posibilidad de continuar movilizando al electoral. El domingo 28-M los resultados de las urnas dirán si las propuestas de Podemos, IU y AV han convencido a los madrileños. Como último acto, los candidatos se han subido a la tarima del escenario para intentar convencer y lograr la mayor movilización posible que les permita superar esa barrera del 5 % y entrar en las instituciones autonómicas y municipales.

Roberto Sotomayor, enérgico en su discurso, ha pedido que el domingo haya colas para ir a votar. Además, ha querido dejar claro que ellos son la única posibilidad para que haya un gobierno de izquierdas: "Quien os cuente aquello de que es cosa de dos partidos, os miente. Quien dice que quiere pactar un posible gobierno con Ciudadanos, que es el de la foto de Colón, os miente. Y os mienten porque no quieren ganar, no tienen actitud de ganar, yo he venido a ganar, como he hecho siempre en mi vida, y para ganar hay que creérselo". "Yo no me olvido de dónde vengo, dónde estoy y de dónde soy. Por eso, os pido que no dejéis de soñar, de creer y de pensar que el domingo vamos a llenar de votos esta ciudad", expresaba el candidato.

La candidata a la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, ha querido incluir en este discurso su emblema de esta campaña: La idealista. "Soy una persona idealista que no quiere que la salud mental sea un orfidal que haya psicólogos, soy idealista por creer que se puede defender al taxi siempre, a los vecinos de San Fernando, una persona idealista que nunca va a dejar de defender a los vecinos de la cañada real que llevan dos años sin luz. Una persona idealista que quiere que los mayores estén bien atendidos, sin recibir comida podrida. Una persona profundamente idealista que creo que todos tenemos derecho a tener una casa y que a partir del próximo 28-M se acabe la especulación, a partir del 28-M Madrid será tumba del rentismo", anunciaba durante su discurso de cierre.

"Somos el voto decisivo para que eso suceda, pero también somos la garantía de lo que decimos lo hacemos, la garantía de que las propuestas que llevamos van a acabar en el Boletín de la Comunidad de Madrid", finalizaba diciendo Jacinto durante los últimos segundos del acto.