Qué poner en un currículum cuando no tienes experiencia laboral

Para todo hay una primera vez, incluido nuestro primer trabajo. Las compañías están acostumbradas a recibir currículums de muchos jóvenes sin experiencia previa que están finalizando sus estudios o los han terminado recientemente y se encuentran buscando esa primera oportunidad laboral.

En estos portfolios, a veces es difícil encontrar qué poner en el currículum para destacar sobre otros candidatos, al no contar con experiencia laboral, no obstante, no haber trabajado previamente no quiere decir que no tengamos cualidades y competencias suficientes para solicitar un empleo u ser los candidatos perfectos.

Para rellenar un currículum profesional sin tener experiencia laboral previa, podemos seguir la estructura de un currículum estándar, solo que tendremos que darle más peso al apartado de formación, nuestras habilidades y nuestros intereses profesionales.

La carta de presentación es una buena idea para destacar en tu currículum si no tienes experiencia

En estas situaciones, además, la carta de presentación cobra mucha importancia, ya que, en vez de adjuntarla de forma separada al resto de la aplicación, podemos incluirla dentro de nuestro currículum. Una buena estructura a seguir sería:

Presentación

Formación académica

Prácticas o trabajos voluntarios (si hemos realizado alguno)

Habilidades

Disponibilidad

Aptitudes y cualquier otra actividad que consideres relevante para el puesto que estás solicitando

La presentación es clave, pero hay que tener en cuenta a quién va dirigido tu currículum

Un buen consejo a la hora de mandar nuestro currículum a una empresa es siempre intentar personalizarlo al máximo, es decir, que nuestra presentación y habilidades vayan encaminadas hacia la oferta de trabajo a la que estamos aplicando.

Por ejemplo, si estamos solicitando empleo en una tienda, de cara al público, donde vamos a estar en contacto con clientes, será recomendable que destaquemos virtudes como ser extrovertido, sociable o tener buenas dotes de comunicación".

Por otro lado, si por ejemplo estamos aplicando a un trabajo administrativo, nos convendrá más destacar cualidades relacionadas con la organización, la responsabilidad o la puntualidad.

Con estos consejos, tan solo es cuestión de tiempo que encontremos ese trabajo que tanto queremos y con el que vamos a empezar nuestra aventura en el mundo laboral, adquiriendo nuevas habilidades y experiencia para ir rellenando nuestro currículum para futuras oportunidades.