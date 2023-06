Entrevista

Activista y divulgadora de contenidos ecológicos y medioambientales, la periodista Ana de Santos es fundadora del proyecto Oxígeno Azul para visibilizar y proteger los pulmones de los océanos y su ecosistema. Acaba de publicar Vivir sin huella (Editorial Zenith), una guía para aprender a reducir nuestra huella ambiental y ecológica sobre el planeta, que este lunes 5 de junio celebra el Día Mundial del Medio Ambiente.

¿Parece difícil vivir sin dejar huella?Vivir sin huella es imposible, pero hasta la revolución industrial fluíamos y generábamos unos residuos que la Tierra era capaz de mitigar y compensar, en cambio, a partir de esa industrialización nuestro consumo se disparó y ya no consumimos, sino que desbastamos . Lo importante es es tomar conciencia, calcular cuanta huella suponen nuestros hábitos y encontrar soluciones para que sea cada vez más pequeñita, sin volvernos locos. Ya sabemos que no necesitamos tanta ropa, todos hemos tirado comida de la nevera...

¿Tenemos que renunciar a algunas comodidades de nuestro día a día para poder ser más sostenibles?Intento en esta guía que reducir la huella no suponga renunciar a grandes comodidades porque el bienestar es fundamental, pero tenemos que pensar también en lo que recibimos a cambio. Al final se trata de que nuestras nuevas generaciones no vivan con los recursos hipotecados porque estamos en déficit ecológico. No podemos ser perfectos, yo la primera, pero hay que tomar conciencia y, por ejemplo, podemos elegir el tren en lugar del avión a la hora de viajar cuando sea posible.