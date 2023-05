La agresión a una pareja homosexual, delante de sus hijos menores, en el Parque Warner de Madrid ha generado una gran indignación en nuestro país. Por ello, este viernes, En boca de todos ha contactado en directo con Conchi Lázaro, una de las mujeres víctima de la presunta agresión.

Tal como ha destacado Nacho Abad, "iban a pasar un día en familia y terminó siendo un auténtico drama". Por su parte, Conchi ha señalado que están recuperándose en casa: "Con medicación, dolor y el daño psicológico nuestro y de los niños".

Asimismo, la mujer ha relatado cómo sucedieron los hechos: "Nos íbamos a marchar del parque. En las taquillas, nosotros teníamos una de arriba y ellos una de abajo. Entonces, vinieron dos mujeres de etnia gitana. Una de ellas se mete por delante de mi pareja y la empuja para llegar a la taquilla, pero no le dijimos nada".

"La segunda vez, la madre o familiar de ella le da un portazo a nuestra taquilla y nos la cierra. Después, da una patada a unos refrescos de los niños que teníamos en el suelo. Es ahí cuando mi pareja dice que sabía que lo iban a dejar caer y yo les digo que las cosas se piden por favor y que se pide permiso. Nos fuimos a un banco cercano a la zona para merendar con los niños y empezamos a escuchar que vienen un montón de gente de etnia gitana, tanto hombres como mujeres", ha agregado la mujer.

"Empiezan a insultarnos, a chillarnos. En una de estas, me dicen 'voy a ir a por ti, puta bollera de mierda'. Es cuando yo me levanto, nerviosa, me enciendo un cigarro y cuando me doy la vuelta me tiran al suelo y empiezan a patearme", ha comentado Conchi mientras, en pantalla, se mostraban imágenes de dedos amoratados, orejas sangrando y fuertes golpes en el cuerpo.

"La paliza fue soberana", ha destacado Nacho Abad, ante lo que Conchi ha apuntado: "Mi pareja tiene cuatro costillas lesionadas, el tórax, el dedo, los oídos los tiene reventados...". Asimismo, el periodista ha preguntado si la agresión se debió a su orientación sexual, a lo que la mujer ha agregado: "No tengo ni idea de por qué nos pegaron. Tuvimos ese momento en las taquillas, donde lo único que pedimos fue respeto y que había que pedir perdón y permiso".

"El insulto me parece muy significativo", ha sentenciado Nacho Abad, visiblemente indignado. Además, Diego Losada ha querido recalcar que un parque de atracciones es "para celebrar la vida, no para celebrar el odio ni la violencia".