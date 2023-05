Desde que hace unos días Ana Soria y Enrique Ponce visitaron, por primera vez, El hormiguero, todos los medios de comunicación se han hecho eco de la actitud reservada de la joven que, en ciertos momentos, parecía sentirse fuera de lugar en el plató de televisión.

Este viernes, Pepe del Real, colaborador del Club Social de El programa de Ana Rosa ha comentado la relación que existe entre Ana Soria y Clara Chía, pareja de Gerard Piqué.

Así, el matinal ha destacado que, en el comienzo de ambas relaciones, planeó la sombra de la infidelidad de los hombres hacia sus anteriores parejas: Shakira, en el caso del futbolista; y Paloma Cuevas en el del torero.

Por ello, Ana Soria interaccionó con Chía dando 'me gusta' a la primera fotografía que Piqué compartió con su nueva pareja en las redes sociales. Siendo este un gesto que, quizá, le hubiera gustado recibir a ella misma cuando comenzó su relación con Enrique Ponce, pues la almeriense ha reconocido que lo pasó muy mal cuando se dio a conocer su relación con el torero y que, incluso, tuvo que pedir ayuda a un psicólogo.

Por su parte, Clara Chía ha tenido que hacer frente a los constantes dardos de Shakira en sus últimas canciones donde, 'clara-mente', la colombiana cargó contra la joven catalana y su relación con el ex del F.C. Barcelona. Así, desde el plató del matinal de Telecinco, Pepe del Real ha destacado: "Hay una persona del círculo de Clara Chía que habla conmigo".

"Me dio algunos detalles, hasta donde puede, de cómo evoluciona la pareja de Clara Chía y Gerard Piqué. El otro día, coincidiendo con la reunión de Piqué y su abogado, hablé con este amigo de Clara Chía. Me dice que, en el fondo, de alguna manera, se siente identificada con lo que el otro día explicaba Ana Soria. Siendo muy jóvenes ambas, han tenido que estar en la picota, han sido cuestionadas públicamente y que lleva bastante mal la presión a la que han estado sometidas", ha comentado el periodista.

"En el caso de Clara Chía, incluso superior al de Ana Soria. Clara Chía fue protagonista de un tema de éxito mundial y me decían que ella, en ese momento, no buscaba protagonismo, que estaba empezando una relación que iba bastante bien y que, al final, necesitó apoyo psicológico para superar ese momento. Me cuentan también que el hecho de que los padres de Chía acogiesen con desconfianza la relación con Piqué tampoco ayudó. Es verdad que, quizá, viendo que las cosas están mejor, los padres aceptan más esa relación, pero siguen pensando que la diferencia de edad, igual que en el caso de Ana Soria, es importante", ha agregado Pepe del Real.

Finalmente, el periodista ha recalcado: "Clara Chía y Ana Soria se siguen mutuamente en redes sociales, se mandan mensajes de apoyo y, en algún momento, han interactuado".