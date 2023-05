María Pombo, preocupada por su primera conjuntivitis: "¿Cuánto de normal es no poder abrir el ojo?"

María Pombo acostumbra a mostrar su día a día a sus seguidores. Esta vez, mientras contaba, a través de diferentes imágenes y vídeos, lo feliz que estaba por acudir a la actuación de su hijo Martín en el colegio, sus fans se percataron de que algo no iba bien con la influencer. Y es que la semana ha finalizado de la peor manera para ella.

La pareja de Pablo Castellano ha desvelado a través de sus redes sociales que su hijo le ha contagiado de conjuntivitis y es la razón por las que sus ojos se ven un poco llorosos. "He llorado en la actuación de Martín, pero estos ojos así como aguados, rojitos y uno más pequeño que otro se debe a una conjuntivitis que me ha pegado Martín. La semana pasada la tuvo y yo pensaba que me había librado pero no", ha explicado la joven de 28 años en un story de Instagram.

Según ha ido detallando la diseñadora, esta madrugada apenas podía abrir el ojo izquierdo. "Esta soy yo a las 4:42 de la mañana observando con asombro mi primera conjuntivitis", ha revelado en otra historia en la que se veía con el ojo izquierdo cerrado e hinchado.

La situación preocupó tanto a la influencer que, poco después, decidió escribirle un mensaje a su tía Blanca, que es médica, para ver "cuánto de normal es no poder abrir el ojo". "Me ha dicho que es muy normal y con unas gotitas que me ha recetado voy a mejorar bastante en los próximos dos días", ha expresado.

Esta mañana, María Pombo ha asegurado que se ha levantado con un ojo que "parecía un monstruo". "A las 9, he llevado a Martín al cole, con unas pedazo gafas hasta su clase. Diva total. Seguro habrán dicho 'madre mía... ¿de qué va?'", ha expresado la influencer, tomándose la situación con un poco más de humor.