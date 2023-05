En las últimas horas, el temporal se ha convertido en el auténtico protagonista de una época del año en la que estamos más acostumbrados al calor que a las lluvias.

Sin embargo, si algo ha sorprendido a todos los ciudadanos son las enormes riadas que han tenido lugar en Molina de Segura, en Murcia, donde una mujer ha intentado cruzar la calle junto a un niño sentado en un carrito de bebé, lo que ha horrorizado a todos por la imprudencia de la mujer.

Tal como ha señalado Joaquín Prat en El programa de Ana Rosa, si no llega a ser por la intervención de Rafa, que no dudó en rescatar el carro del pequeño, el episodio podría haber resultado ser una verdadera tragedia. Así, este viernes, el matinal de Telecinco ha podido hablar en directo con el héroe.

Molina de Segura se hace 'trending topic' por la imprudencia de una mujer con un carrito de niño durante una riada.

Rafa, en compañía de otros vecinos, vio cómo la mujer iba decidida a cruzar la calle con el carrito: "En un primer momento yo no me fijé en la chica. Yo estaba hablando con un vecino y cuando miré hacia la derecha fue cuando vi que ya estaba en la carretera. Yo sabía que ese carro iba a volcar, seguro".

"Yo creo que no era consciente de la fuerza del agua. Nadie es consciente de ello, pero no es solo el agua, es lo que arrastra por debajo lo realmente peligroso", ha agregado Rafa que, además, ha destacado que el agua se habría llevado al niño.

"El niño estaba muy asustado y yo le dije que no pasaba nada, que su madre llegaba enseguida. La madre se fue para otro lado detrás de un zapato, creo. Me quedé con el crío y le dije que tranquilo. No sé si la mujer estaba muy nerviosa, pero intentó volver a cruzar otra vez con el crío", ha destacado el vecino de Molina de Segura.

Patricia Pardo, desde el plató y visiblemente indignada, ha apuntado: "¿Pero dónde iba? Rafa, ¿a ti te explicó cuál era esa cita ineludible que tenía la señora? Porque o huyes de un crimen o... Es algo que me indigna porque, además, lleva a una criatura". Por su parte, Rafa ha señalado que la mujer no les explicó por qué tenía tanto interés en cruzar la calle: "La segunda vez que intentó cruzar y le dijimos que dónde iba... Le sentó hasta mal".

La localidad de Molina de Segura, en Murcia, sufrió este jueves un gran aguacero que acabó provocando una gran riada que bajaba por la calle San Juan y que varias personas minusvaloraron, tal como ha quedado recogido en varios vídeos de Twitter, que han convertido a la localidad en trending topic en Twitter.

De la misma manera, Pardo ha recalcado: "No puedo entender que llevemos una semana advirtiendo de lo que va a pasar tanto los medios de comunicación como los expertos y haya gente que siga cogiendo su coche. Si me dices que no lo sabes y de repente te viene una tromba de agua, pues pobres. Pero qué pretendía este señor del coche, ¿cree que su coche se va a convertir en Optimus Prime y de repente va a poder cruzar? ¿Y esta señora, por segunda vez, con su criatura en el cochecito y la gente advirtiéndole, qué se cree, Moisés?".