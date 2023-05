¿Suenan campanas de boda para Piqué y Clara Chía?: El anillo "se lo están arreglando ya"

Desde hace unos meses, Gerard Piqué no ha dejado de protagonizar titulares, ya sea por su ruptura con Shakira, su batalla por la custodia de sus dos hijos, Milán y Sasha, o por su actual novia, Clara Chía, con quien se rumorea que pronto se darán el 'si quiero'. Especulaciones que han vuelto a avivarse gracias a un anillo que, muchos aseguran, que es el de boda.

Ha pasado casi un año desde que la historia de amor del exblaugrana y la barranquillera llegara a su fin cuando la cantante descubrió su amorío con Clara Chía. Desde entonces, el empresario no ha ocultado su relación con la catalana y, de hecho, alardea de su amor públicamente.

Su relación con la joven de 24 años va viento en popa y, en más de una ocasión, se ha rumoreado la posibilidad de que ambos pasen pronto por el altar. Ahora, esas especulaciones parecen convertirse en realidad. Clara Chía y Piqué visitaron una joyería de Barcelona el pasado viernes y la conversación sobre un supuesto anillo, que adquirieron anteriormente a esta visita, han hecho saltar las alarmas.

Según han desvelado fuentes solventes a Vanitatis, después de observar con detalle los relojes de la marca de lujo Audemars Piguet, tuvo lugar una conversación con una de las trabajadoras del establecimiento, quien le preguntó sobre el anillo que habían comprado.

"Se lo están arreglando ya", fue la respuesta de Piqué, dejando entrever que se lo estaban ajustando a la medida del dedo de Clara Chía. Una respuesta que enseguida avivaron la sospechas sobre si el empresario le habría pedido matrimonio a la catalana y si este estaría hablando del anillo de boda.

La supuesta 'traición' de Carlos Vives

Las redes sociales han cambiado la forma de relacionarse de las personas. Ahora, un 'me gusta' puede tener diferentes connotaciones y, para muchos, puede ser interpretado como una 'traición'. Así le ha sucedido a Carlos Vives, quien, en las últimas horas, se ha convertido en carne de meme tras dar like a una fotografía en la que posan juntos Clara Chía y Piqué.

Cuando se produjo la ruptura entre Shakira y el exfutbolista, el también cantante colombiano se mostró su apoyo a la barranquillera en estos duros momentos. Es por ello que los fans de Shakira no han pasado por alto la acción de Vives y no han dudado en personificarlo como "Judas" y tacharlo de "traicionero". Otros muchos hicieron alusión a la sonada colaboración de Vives con Shakira, La bicicleta, para afirmar, a modo de broma, que la artista no le querrá llevar "más nunca" en su bici.

Ni Judas se atrevió a tanto. pic.twitter.com/FHesz8ffuL — Óscar P. (@oscarpel) May 24, 2023

Que Dios me libre de un amigo como Carlos Vives jajajajaja https://t.co/2b3VnZvCYp — Carol (@laKarendeVaquis) May 26, 2023

No sé por qué esperaban algo bueno de Carlos Vives... Narcotráfico, dejó sin empresas a la mamá, le quitó la herencia al hermano y es un facho. — Madame Simone✨ (@MadameSiimone) May 25, 2023

Pero un like puede significar una bendición o una maldición así q no sería d apresurarme a la intención carlos vives u.u https://t.co/hlnM21MA5V — ❖ GGBB Mamamooplus ⁴ˣ⁴ #ProtectMamamoo ༄ (@ohmisdiosas) May 26, 2023

No sabía que Carlos Vives era tan odiado por sus compatriotas. ¿O son las fans de Shakira que lo están funando por el like en la foto de Piqué? — Clary24 (@Clary2420) May 25, 2023

Carlos Vives que se supone que es íntimo de Shakira, le dio like a la foto de piké y la moza. Ni Judas se atrevió a tanto. — Madame Simone✨ (@MadameSiimone) May 25, 2023