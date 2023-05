Jorge Bárcenas detalla cómo es su relación con Victoria Federica tras su ruptura: "De todo lo bueno que le pase me alegro"

La historia de amor entre Victoria Federica y Jorge Bárcenas fue una de las grandes sorpresas del 2019. Sin embargo, su romance no llegó a buen puerto y, tres años después, los dos decidieron tomar caminos separados y poner fin a su relación.

Desde entonces, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar se ha centrado en su vida profesional. Así, aprovechando su imagen pública, se la ha visto protagonizando campañas publicitarias. Por su parte, el músico se ha enfocado en su carrera como DJ, convirtiéndose en uno de los más aclamados del sector.

A pesar de que el artista evita hablar de la que un día fue su novia, ya que nunca quiso utilizar su nombre para ganar fama, en esta ocasión, el joven se ha lanzado a detallar cómo es su relación con Victoria Federica tras su ruptura. "Mi relación con ella es muy buena. De verdad, me alegro un montón de que le vaya genial. Es una chica estupenda", ha afirmado el DJ.

No cabe duda de que el cariño que ambos se procesaron durante su discreta relación sigue intacto. "De todo lo que le pase me alegro", ha asegurado Bárcenas a los periodistas de Europa Press. El músico ha expresado que, por el momento, está "muy tranquilo" y que se alegra de la felicidad de su exnovia.

Además, el joven ha desmentido los rumores que hablaban de la posibilidad de que él fuera uno de los concursantes de Supervivientes. "No lo he pensando, pero nunca digas 'nunca'. No se sabe. Estoy muy centrado ahora en la música", ha expresado, dejando entrever que es una opción que no descarta y que, posiblemente, tenga cabida en un futuro.