Carta a Florentino Pérez en la jornada de reflexión

Hola, Florentino. Espero que estés bien. Hoy es la jornada de reflexión y quiero hacerte un regalo antes de que lleguen las elecciones y arrasen con todo. Ha estado bien el jaleo que se ha montado. Has jugado tus cartas con eficacia, has movido los hilos y has manejado la escena. Eres muy bueno en eso. Enhorabuena. Mi regalo se llama contradicción, no decirte a todo que sí. Escribo estas cartas a ministros y gente poderosa. Recíbelo como una muestra de aprecio y reconocimiento.

Estás rodeado de siervos y de pelotas. Eso es un problema. Necesitas alguien que te quiera y que te diga la verdad, aunque, a veces, no sea lo más agradable. Yo te amo, Florentino y por eso te escribo para exigirte y para que pensemos juntos en voz alta. Es lo que hace la gente que se quiere y se respeta. Tienes un catálogo enorme de pelotas. Los institucionales, sentados en su silla del palco, tiesos como en el Dragon Khan, los narrativos, atentos siempre a todo para dirigir la historia hacia donde más conviene, los retóricos -estos son los peores- con su verbo patético inventando gestas e imitando a Umbral y también tienes forofos a granel. Además, hay muchos que te temen y eso está feo. Yo no te tengo miedo porque te aprecio.

Tener razón en la parte fundamental de una disputa no te da la razón en todo. Hoy es un día para la reflexión y los que queremos hablar de otras cosas, además de condenar el racismo, no tenemos prohibido pensar ni tampoco hablar. ¿Verdad? Es un acierto luchar contra los insultos en los campos de fútbol. Gracias a mucha gente y gracias a ti creo que van a dejar de verse como algo normal. Eso ha estado bien. Otro punto a favor.

Sin embargo, tengo que decirte que os van a pitar cada vez más en todos los campos. No os debería sorprender. Tiene sentido. No ha quedado claro que hayas asumido la parte de trabajo interno que te toca hacer. Es como si hubieras cogido la guinda de encima de la tarta antes de cantar cumpleaños feliz. Deberías lograr que el jugador al que subiste al palco se enfoque mejor en su trabajo y se olvide de otras cosas que no hace bien. Además, te dará mejor rendimiento y sacará del juego a los imbéciles que ahora tienen cierto poder sobre él. Convertir a la víctima en héroe es el truco de la última década. Funciona de maravilla. Aunque tus pelotas no hablaron nunca de esto, te hemos oído opinar coloquialmente y sabemos lo que piensas sobre los jugadores.

Ninguno de los implicados en aquello salió a decir nada. Todos te temen, no se quejan aunque los llames tolilis. Me gusta esa palabra, Florentino. Ya me contarás de dónde la sacaste. No se quejan porque los compraste hace años. No se queja nadie porque eres el amo, porque no pueden echarte, porque no hay democracia en el reino de las emociones, los colores y los sentimientos. Eres su rey.

También debo decirte, como amigo que soy, que la principal historia de fútbol del primer cuarto del siglo XXI se terminó de escribir a final del año pasado. Es la historia de un chico de Rosario que vino muy jovencito a España, que cambió el fútbol para siempre y terminó ganando el mundial. En tu casa algunos lo llamaban enano hormonado y, en una rima tribal, le decían que sus hijos eran de Cristiano. Ahora eso ya no pasará gracias a ti. La mente más brillante del fútbol de esta época también estuvo hace poco por tu casa y también recibió insultos de la sección de coros y danzas. Él es el que mueve cada dos o tres años las fichas del tablero de ajedrez del fútbol para que el resto del mundo piense.

Y después, en tercer lugar, quizá esté tu trabajo. No está nada mal. Un señor con corbata no puede competir con jugadores y entrenadores, pero sí puede ser un ejemplo en las escuelas de negocios. Un señor con corbata y una constructora no quiere ser el protagonista ¿O quizá sí? Una última cosa. No se dan collejas a los alcaldes. No queda bien. Es como si nos dieras una colleja a todos. Al alcalde lo podemos elegir, pero a ti ya no. Me alegro de que estés bien. A ver si nos vemos.