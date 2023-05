Alice Campello, mujer de Morata, se vio al borde de la muerte en su último parto

Alice Campello, mujer del jugador del Atlético de Madrid Álvaro Morata, participó ayer en un photocall con otras celebridades, en el que habló del dramático parto que tuvo hace cinco meses, cuando nació su hija Bella.

La joven italiana, de 28 años, rememoró ante las cámaras de Y ahora Sonsoles, el programa de Antena 3, la angustia que supuso el nacimiento de su hija, que casi le cuesta la vida y que la obligó a estar en la UCI varios días.

Madre de cuatro hijos, los mellizos Alessandro y Leonardo, de 5 años, Edoardo, de 2, y ahora la bebé, Alice explicaba que ya se encuentra totalmente recobrada de semejante susto. ''Ha sido un poco duro al principio, pero ya bien, recuperada, muy contenta y disfrutando mucho de toda la familia'', confesaba. No obstante, a pesar de que su aspecto es muy bueno, la italiana dice que ha tenido que trabajar mucho internamente por su recuperación. ''A nivel mental ha sido muy duro, he trabajado mucho y sigo trabajándolo mucho y lo que me ha pasado ha sido muy duro y todavía me cuesta, a veces tengo pesadillas por la noche'', declaraba.

Su marido, el delantero del Atlético, lo pasó fatal porque ella estuvo doce horas en un quirófano sin saber qué pasaría finalmente. ''Yo no sabía qué estaba pasando ni cómo iba a salir de eso y fue más traumático todavía para mi familia y para Álvaro. Cuando me desperté fue un gran shock porque todavía no estaba fuera de peligro. Te planteas un poco todo por mis hijos, te imaginas lo peor''.

Alice se mostró, sin embargo, afortunada con su destino, y dijo estar "feliz porque puedo contarlo y ya ha pasado y todo me ha enseñado algo que valoro muchísimo más, no hay que estar enfadados por nada y hay que disfrutar la vida que es muy corta".

Álvaro Morata y Alice Campello se conocieron cuando él jugaba en Italia, en la Juventus, en 2015. Después regresaron juntos a Madrid por el trabajo de él y se casaron en 2017 en Venecia. Actualmente viven en Madrid.