La decisión final de Jonan Wiergo sobre su abandono de 'Supervivientes': "Me levanto y me da asco todo"

Jonan Wiergo decidió abandonar Supervivientes durante la semana, aunque la decisión final la tomaría tras charlar con Carlos Sobera en la gala del jueves.

"Estoy muy cansado. Me levanto y me da asco todo, no aguanto a nadie", le dijo Jonan a sus compañeros en Playa Pelícano, momentos antes de que una barca le recogiera para llevarle a la cabaña presidencial, donde podría recapacitar su decisión.

El youtuber tuvo clara su decisión de abandonar el programa, por lo que el equipo permitió que sus amigos, los influencers Paula Gonu, Dulceida y Luc Loren le dieran ánimos para continuar.

"Eres el favorito de más personas de las que crees. Lo estás haciendo de puta madre", le dijo Gonu. "No te puedes rendir, estamos muy orgullosos de ti", le animó Dulceida. "Estoy muy mal. Me da miedo y ansiedad volver a la playa", le confesó Jonan a sus amigos.

Finalmente, al regresar a la palapa, el concursante anunció que continuaba en el concurso. "¡Mucha fuerza!", le animó el presentador, mostrando su alegría por la permanencia de Jonan en Honduras.