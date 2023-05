Ana Miguel, una de las candidatas más jóvenes al 28-M: "A mi familia le pareció un poco locura al principio"

Ana Miguel es una de las candidatas más jóvenes para las elecciones municipales y autonómicas del 28-M. Con tan solo 19 años se presenta a la alcaldía del Ayuntamiento de Valdemorillo, una pequeña localidad de Madrid, con la idea de cambiar el rumbo del pueblo que la ha visto crecer.

Actualmente se encuentra estudiando un grado superior de Educación Infantil, aunque desde hace tiempo ya tenía claro que le gustaba la política. Después de tres años afiliada a Más Madrid, finalmente ha decidido comenzar esta aventura con el objetivo de mejorar la vida local de su municipio y que los más jóvenes se sientan a gusto.

Lleva tres años afiliada a Más Madrid. ¿Por qué ha decidido finalmente presentarse como candidata al Ayuntamiento de Valdemorillo?Sobre diciembre estábamos pensando en si presentar candidatura o no, ya que como éramos un grupo nuevo no estábamos del todo seguros, pero al final se decidió que sí. Me lo preguntaron a mí porque llevo viviendo aquí toda la vida, tenía muchas ganas, y claramente acepté. Me pareció algo con mucha responsabilidad, pero una buena oportunidad para hacer esto que quiero (risas).



¿Qué piensan su familia y sus amigos? ¿Se lo esperaban?Yo siempre les he estado hablando de Más Madrid, entonces sí que se lo esperaban. No esperaban que fuese como número uno, y al principio, les pareció un poco locura, sobre todo a mi familia. Presentarme tan joven aquí... pero bueno, al cabo del tiempo la mayoría me apoya y están muy orgullosos y muy contentos con todo lo que hago.



¿Ha recibido algún comentario o crítica por el hecho de ser una candidata tan joven?Normalmente me han animado mucho y me han dicho que qué gusto tener a alguien tan joven que pueda cambiar las cosas aquí. También hay otra gente que me ha dicho que igual debería empezar con algo más pequeño para ir cogiendo experiencia. Sin embargo, nunca me han hecho ningún comentario del todo negativo, sino más bien constructivo.

Respecto a sus propuestas de Gobierno, ¿cuáles podrías decir que son las bases del programa?Principalmente, mejorar todos los servicios públicos, servicio de recogida de basuras, que está fatal, o poner un punto limpio. Además, nos gustaría potenciar la parte de la vida local, que se ha perdido mucho. También queremos incentivar el comercio y poner más actividades para los jóvenes con mayor oferta educativa. Además, Valdemorillo tiene muchas urbanizaciones y están mal comunicadas. Entonces creemos que, además de mejorar todos los servicios del pueblo y todo lo que ello implica. Por tanto, es una de las principales propuestas que queremos cumplir cuanto antes, añadiendo carriles bici, un autobús circular o mejorando los caminos que conectan el pueblo con las urbanizaciones. En definitiva, lo que queremos mejorar es que la gente pueda acceder a todo lo que hay en Valdemorillo.

¿Destacaría alguna medida estrella en tu candidatura?Creo que hay que mejorar mucho cómo se sienten aquí todos los jóvenes. Proponemos varias medidas en torno a juventud. Una de ellas en una oficina de apoyo, de orientación o de cualquier cosa que se necesite, para trabajar, aparte de apoyo a la salud mental. Por tanto, yo creo que esta sería la medida estrella, para que los jóvenes se sientan a gusto, para que tengan una oferta educativa adecuada, un transporte adecuado y un apoyo. Tenemos esta idea para que, quien quiera seguir viviendo en el pueblo, pueda seguir haciéndolo y no se tenga que ir de aquí, algo que lleva pasando muchos años.



Si tuviese un votante delante, ¿cómo le convencería?

Diría que somos un partido nuevo que se preocupa mucho, y que tenemos mucho que aportar, muchas ideas. Creo que esto es lo que nos diferencia de los partidos que han pasado por aquí, que realmente no se implican en las necesidades de sus vecinos y vecinas durante los cuatro años, sino que se implican en el momento en el que ven que llegan las elecciones. Entonces, les diría que nosotros nos preocupamos siempre y que tenemos mucho que aportar.



Ana Miguel, Más Madrid. 20minutos