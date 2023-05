A unas horas de las elecciones autonómicas y municipales en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (Madrid, 1978), la candidata del PP a la reelección, recibe a 20minutos para compartir sus impresiones sobre la campaña y sobre la cita con las urnas.

Las del domingo son las terceras elecciones que Díaz Ayuso afronta como cabeza de lista, pero estas tienen algo de especial con respecto a las de 2019 y 2021. Por un lado, la dirigente de los 'populares' aspira a la mayoría absoluta para confirmar su liderazgo y, por otro, recae sobre ella la responsabilidad de mejorar la representación del PP en los municipios, puesto que desde 2022 preside el partido en la región.

¿Qué tal percibe la campaña de José Martínez-Almeida? Las sensaciones son muy buenas, creo que le va a ir muy bien, pero pido que la gente no se confíe, porque no sólo es un gravísimo error y una torpeza, es que todavía quedan dos días. Si uno quiere que Madrid siga creciendo al mismo ritmo y con la misma filosofía, que confíe en nuestros equipos y en los candidatos del PP.

En 2027, ¿se ve otra vez como candidata en la Comunidad?

Sólo de pensar en otra campaña ahora mismo se me erizan los pelos, pero sí, claro que me veo. Quiero ver cómo es Madrid dentro de cuatro años, cómo ha crecido ese empleo prometido, esas propuestas que teníamos claras... Yo estoy convencida de que ese futuro que hay para Madrid tiene que estar gobernado por el PP.



Si no llega a la mayoría absoluta, ¿lo consideraría un fracaso?

En 2019, la primera vez que fui candidata, me hicieron una encuesta y tenía 22 diputados. Llegué a las urnas y conseguí 30 que pasaron a 65 en 2021. Pensar que ha habido votantes que no se han arrepentido creo que ya es un motivo para estar orgullosa. Y, sobre todo, tengo la absoluta convicción de que no he podido hacer más.