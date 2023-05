El CGPJ avala la ley de paridad del Gobierno, aunque advierte de que es "imposible de cumplir" en el Tribunal Constitucional

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves por unanimidad su informe correspondiente sobre la ley de representación paritaria de mujeres y hombres en órganos de decisión, conocida ya como la ley de paridad, aunque arroja una advertencia clara: es "imposible" aplicar el porcentaje del 40% de mujeres en el Tribunal Constitucional (TC) o el Consejo Fiscal por el mecanismo mediante el cual se elige a sus miembros.

Según ha comunicado el órgano de gobierno de los jueces, el Pleno ha dado el visto bueno al informe de la norma que, según señala, modifica hasta 11 textos legales para garantizar "una representación equilibrada en los órganos constitucionales, un mejor equilibrio de género entre los administradores de las sociedades cotizadas, de interés público y en los colegios profesionales, así como asegurar la paridad en las listas electorales".

No obstante, el CGPJ advierte sobre ciertos puntos en los que considera complicado hacer cumplir la futura ley. El principal, según el informe, es precisamente una de las novedades que introdujo el Consejo de Ministros al aprobar el anteproyecto en segunda vuelta: garantizar también un 40% de representación femenina en los órganos constitucionales y de relevancia constitucional. Entre ellos, el Tribunal Constitucional (TC). El órgano advierte de que esta previsión es "imposible de cumplir" dentro del tribunal de garantías, "dado el número de magistrados que por mandato constitucional corresponde proponer a cada uno de los órganos designados por la Constitución".

Claves de la nueva ley de paridad aprobada por el Gobierno. Henar de Pedro

La Carta Magna establece que la renovación de los 12 miembros se producirá por tercios cada tres años: cuatro propuestos por el Congreso, otros cuatro del Senado, dos del Gobierno y los otros dos del CGPJ. Así, el órgano plantea un cambio en la ley para enmendar esta dificultad, y sugiere que se fije la proporción en el 50% de cada uno de los sexos.

Lo mismo apunta en el caso de los vocales electivos del Consejo Fiscal. La reforma, inciden los magistrados del CGPJ en el informe, "no afecta a los vocales natos", que son el fiscal general del Estado, el teniente fiscal del Tribunal Supremo y el fiscal inspector. La elección de los vocales que lo integrarán corresponde a los miembros de la Carrera Fiscal en activo, que "eligen personas, no listas", pues las candidaturas "son abiertas y combinables entre sí".

Para el órgano de gobierno, esto supone "que el resultado de las elecciones no dependerá de la confección de las candidaturas, por lo que resulta imposible exigir que la composición del Consejo Fiscal se ajuste imperativamente al principio de presencia equilibrada contemplado en la reforma".

Posible "disfunción" en el CGPJ

El informe aborda también la posible "disfunción" que puede acarrear la entrada en vigor de esta nueva ley de paridad con la ley del poder judicial vigente, que con una reforma de 2018 exige una representación "equilibrada" de hombres y mujeres. Sin embargo, esto no puede aplicarse hasta que no se renueve el CGPJ.

"Se dará la paradoja de que la actual redacción nunca habrá llegado a surtir efecto", subraya Sepúlveda, quien insta a "analizar la disfunción que puede llegar a provocar la coexistencia de dos textos proyectados con un contenido diferente". Y es que la diferencia radica en que si la ley del poder judicial habla de "presencia equilibrada", la ley del Ejecutivo mandata una "presencia paritaria" a la hora de designar a los 20 vocales del órgano.

Posible confusión por el título de la ley

El informe hace también una última precisión. Señala que el propio títul de la ley —ley de representación paritaria de mujeres y hombres en órganos de decisión— puede causar "confusión", ya que incluye el concepto "representación paritaria" en alusión a una igualdad total. "Este término no encaja con el modelo de representación que se propone a lo largo de todo el anteproyecto", incide el texto, en el que se señala igualmente que, a excepción de la parte de la reforma que afecta a la ley electoral, la futura ley "no es paritaria, sino equilibrada", ya que no exige un 50% de representación del sexo en situación minoritaria, sino un 40%.

Recuerdan, además, que el modelo paritario de las listas electorales "no es nuevo en nuestro ordenamiento jurídico", y que ha sido "plenamente validado" por el Tribunal Constitucional.