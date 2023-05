Yurena revela en qué trabajaba antes de ser cantante y enseña los 'looks' que llevaba en esa época: "Nunca antes lo había mostrado"

No cambié es la canción por la que más se la conoce. También por sus múltiples apariciones televisivas y participaciones en realities. O por sus cambios de nombre artístico. Sin embargo, Yurena -antes Ambar y antes Tamara- tuvo un pasado en la docencia antes de dedicarse a la música.

Así lo ha demostrado la vasca en Instagram, donde compartió unos carnés de finales de los 80 y principios de los 90 que demostraban que estudió y aprobó inglés en la Escuela de Idiomas de Deusto (Bilbao).

En estas cinco fotos, correspondientes a los cinco años que completan el curso, se puede ver las tarjetas a nombre de María del Mar Cuena Seisdedos, como se llama la artista en realidad, junto a varias fotos en las que se aprecia el look ochentero, con pelo cardado y rizos imposibles.

"Esto que publico nunca antes lo había mostrado en ningún lugar", comentó en su publicación. "Como he dicho en algunas entrevistas, yo fui profesora de inglés, cosa que algunos colaboradores y 'periodistas' de algún que otro programa de televisión dijeron que era mentira".

Por ello, Yurena quiso callar bocas y sostuvo que ejerció de maestra de inglés "durante casi dos años", justo antes de empezar en la música por completo.

"Le fastidie o pese a quien sea, sí, fui profesora de inglés", destacó. "¡Qué atrevida es la ignorancia y qué mala es la mala baba! Y no, no es cuestión de carecer de humildad, creo que a estas alturas de la película se ha podido apreciar que de humildad voy sobrada".

"Se trata de hacer justicia y demostrar que nunca he engañado a nadie. Es justo y estoy en mi derecho", añadió. "De paso podéis ver cómo era y como eran mis looks en esos cinco años. ¡Ni me reconozco!".