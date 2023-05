Y hoy... ¿de qué escribo?

Me encanta escribir, me apasiona leer: noticias, libros… ¡hasta tuits! Pero es verdad que hay días que pienso que tengo el coco demasiado chamuscado como para entrelazar una palabra con otra y hay ocasiones en las que creo que voy a ser incapaz de concentrarme para dar rienda suelta a esta, mi literatura coloquial que tanto me gusta.

Escribir estas líneas en este periódico es para mí una terapia: una obligación, una oportunidad más de enfrentarme al miedo de la página en blanco y un auténtico regalo al poder llegar con mis reflexiones a todos los que leéis el periódico en el metro, el bus, la oficina o en la pantalla del móvil. Aunque en los últimos meses ha habido días en los que he tenido pocas ganas de salir de la cama, nunca he fallado a mi cita con vosotros y siempre he escrito.

Hoy me recomendaba un amigo escribir sobre el amor, pero, estando yo tan primaveral, prefiero hacerlo de la vida y de escribir. Con permiso de Sant Jordi, hoy comienza en España la Feria del libro de Madrid. El evento literario más importante del país en el que autores, lectores, editores y libreros se reúnen en El Retiro para celebrar el mundo de la literatura. ¡Menudo acontecimiento bonito para todas las edades y gustos!

Detrás de cada libro hay una historia, una imaginación llevada al extremo, una ilusión, un montón de almas unidas a través de las letras y trabajo, mucho trabajo. Igual que muchas veces hablo de música, hoy quiero hablar de escribir porque para mí es clave en la vida y os animo a que lo hagáis: escribir pensamientos, sensaciones e incluso chorradas o ideas que en el futuro cobrarán relevancia. Escribir sana, ayuda a ordenar cuerpo y mente, libera y, como la música, te hace viajar y soñar. Escribid, escribid el libro de vuestra vida y no os olvidéis de que vosotros y vosotras sois los verdaderos protagonistas.

El año pasado, mientras visitaba la Feria del libro de Madrid, escribí en el futuro mi deseo de regresar como autor. Hoy me encantará saludaros a las 19h en la caseta 331 y firmaros mi primer libro: Pichichán.