JC Reyes pide perdón por las fotos editadas de Rosalía: "No soy un acosador sexual ni un violador"

El nombre del rapero JC Reyes se ha colado en todos los periódicos gracias a publicar unas fotografías editadas de Rosalía, haciendo creer que la cantante estaba desnuda. Ante la acción, la industria musical al completo ha salido en defensa de la catalana, por lo que el cantante se ha visto en la obligación de perdón.

En el vídeo de disculpas que ha compartido en su cuenta de Instagram aparece él conduciendo mientras mira al móvil, situado en la parte baja del vehículo. Al mismo tiempo que maneja el vehículo, mira hacia abajo para poder dar explicaciones. Además, durante todo el trayecto se le puede ver fumando.

"Buenos días, este vídeo es para aclarar un poco la situación de Rosalía, ¿vale? Yo ni por asomo soy un acosador sexual ni un violador, ni sé manejar Photoshop, ni pierdo el tiempo", comienza a narrar el joven en su vídeo.

(12) 🔴 JC REYES PIDE PERDÓN A ROSALÍA EN SU CUENTA DE INSTAGRAM 🔴 pic.twitter.com/TFXjoRacL9 — Cruella de Guadavil 💋 (@cruelladviiltv) May 25, 2023

Según ha explicado, su intención solo fue echarse "unas risas", pues no pensaba que con sus pocos seguidores la gente fuera a darse cuenta de lo que estaba haciendo. Por eso, ha pedido disculpas si a Rosalía le ha "sentado mal".

"Yo solo subí las fotos sin más, no pensaba que con los seguidores que tengo la historia iba a dar la vuelta al mundo ni que lo ibais a interpretar ustedes de la manera que lo estáis interpretando, ¿vale? Yo lo subí sin más en plan risas, si a ella le ha sentado mal, yo le pido disculpas a Rosalía aquí en directo delante de todo el mundo", explicaba mientras conducía.

El rapero ha querido recalcar que sus disculpas son "de corazón": "Las personas también se equivocan y yo soy un hombre y tengo que reconocer mis errores y cuando he fallado. A lo mejor yo no lo había subido con la intención que ustedes están interpretando, pero viendo ya lo interpretado quiero pedir disculpas que es lo único que puedo hacer y que no se molesten ni piensen las cosas de otra manera".

Sin embargo, no son pocos los que dudan de la veracidad de las palabras del intérprete. En redes sociales han criticado las formas en las que ha pedido perdón, pues podría haber provocado un accidente de tráfico y otros aseguran que solo ha salido en su propia defensa por el miedo a que cancelen sus conciertos.