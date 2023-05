Los feudos madrileños de cada partido: Más Madrid arrasa en Lavapiés, Vox en El Pardo…

Quedan dos días para que todos los madrileños puedan dirigirse a las urnas y decidir quién gobernará en el Ayuntamiento de Madrid por los próximos cuatro años. Para conocer estos resultados y ver en qué zonas ha calado más el mensaje de cada candidato habrá que esperar al domingo 28-M.

Hasta entonces, se puede hacer una panorámica de los barrios en que obtuvieron sus mejores resultados las diferentes candidaturas que ganaron representación en los comicios municipales del 26 de mayo de 2019.

De los más de 1,6 millones de votos válidos que hubo en toda la ciudad, Más Madrid cosechó 505.159 votos. A pesar de que la candidatura de Manuela Carmena fue la más votada, no logró renovar mandato y decidió dejar la política, tal y como había manifestado. De los 21 distritos y los 131 barrios, el partido que hoy lidera Rita Maestre obtuvo su mejor resultado en el barrio de Embajadores (popularmente conocido como Lavapiés), donde logró un 55.01 % de los votos. Además, Más Madrid consiguió buenos resultados en Palomeras Bajas, en Puente de Vallecas, con un 46.88 % y en el barrio de Orcasitas, en el distrito de Usera, con un 46.43 % de votos. Por el contrario, en Valdemarín, barrio situado en el distrito de Moncloa-Aravaca, la exalcaldesa de Madrid solo consiguió que el 6.21 % de apoyo.

El Partido Popular, liderado por Jose Luis Martínez Almeida, fue la segunda candidatura más votada con 395.344 votos. El actual dirigente de la ciudad de Madrid pudo gobernar gracias al apoyo de Ciudadanos, con el que formo el gobierno de coalición, y del apoyo de investidura de Vox. En 2019, Almeida consiguió su mejor resultado en Fuentelarreina, en el distrito de Fuencarral, cerca del club de golf de Puerta de Hierro, con un 54.73 % de los votos de este barrio. En otros barrios como Castellana y El Viso, cerca de Nuevos Ministerios, el PP retuvo un 54.21 % y un 53.5 % de los votos, respectivamente. Sin embargo, Almeida no logró demasiado apoyo en el Ensanche de Vallecas con tan solo un 9.33% de votos.

Begoña Villacís, al frente de Ciudadanos, logró a la Vicealcaldía del Consistorio gracias a sus 312.536 votos que, sumados a los del PP, permitieron que el bloque de derechas le arrebatara el Ayuntamiento a Más Madrid. En Corralejos, cerca del parque Juan Carlos I, en el distrito de Barajas, consiguió su mejor resultado con un 34.41 % del total de este barrio. En el barrio de Valdefuentes (Hortaleza), que coincide con el PAU de Valdebebas, la formación naranja cosechó un 33.82 % de apoyo. Mientras que en El Goloso (Fuencarral), donde se levanta el PAU de Montecarmelo, obtuvo un 30.53%. Por el contrario, la zona de Lavapiés fue donde menos porcentaje de votos consiguieron con un 10.44%.

San Cristóbal (Villaverde) se convirtió en el feudo del Partido Socialista de Pepu Hernández, con un 33.67 % de apoyo ciudadano. Con 224.074 de los votos de los madrileños, el partido fue la cuarta fuerza política de la ciudad. En Entrevías (Puente de Vallecas), pudo convencer a un 30.61 % de los vecinos, mientras que en Amposta (San Blas-Canillejas) obtuvo un 28.72 % de votos. Al igual que Más Madrid, el Partido Socialista de Madrid, no logró que su mensaje calara entre los vecinos del barrio de Valdemarín donde solo consiguió un 2.79% de los votos.

Vox entraba en el Ayuntamiento de Madrid con 124.969 de los votos. A pesar de pretender entrar en el gobierno, Ciudadanos impidió que esto llegara a materializarse. El Pardo (Fuencarral) fue el barrio donde el partido de Javier Ortega Smith debutó con más fuerza, cosechando un 16.8 % de los votos. Por detrás, obtuvo sus mejores resultados en los barrios de El Plantío y Valdemarín, ambos en el distrito de Moncloa-Aravaca, con un 15.02 % y 13.98 % de apoyos. En Puente de Vallecas, en el barrio de Palomeras Bajas, Ortega Smith solo llegó a cosechar un 4.29% de los votos.

Podemos no presentó candidatura en estas elecciones de 2019. Quien sí lo hizo fue Izquierda Unida, aunque no logró superar la barrera, superar del 5 % de los votos, por lo que la formación política no consiguió representación en el Ayuntamiento. Lavapiés también fue el barrio donde más apoyo cosecho el partido con un 7.03 %. Habrá que esperar hasta el próximo domingo para ver si en esta ocasión la formación, que se presenta en coalición como Podemos, IU y AV, logran convencer a los suficientes madrileños.

Este domingo 28 de mayo se podrá comprobar si estos barrios continúan apoyando con la misma fuerza a las diferentes candidaturas o si estos cuatro años han desgastado a las formaciones políticas.