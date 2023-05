Utilizan la imagen de Ana Rosa para una estafa relacionada con cremas para la artrosis: "Mis articulaciones están genial"

Las estafas a través de internet son, cada vez, más parecidas a la realidad. Tanto que, a veces, es complicado no caer en la trampa al ser incapaces de distinguir la verdad del engaño. Este jueves, El programa de Ana Rosa ha advertido en una estafa en la que se ha usado la imagen de Ana Rosa Quintana para tratar de vender unas cremas para la artrosis.

El caso, que ya está puesto en manos de las autoridades, ha sorprendido a la presentadora del matinal de Telecinco, que ha visto cómo los estafadores han copiado la cabecera de la revista Lecturas y que, además, habían incluido una entrevista falsa con Quintana.

En esta ocasión, los delincuentes han utilizado una dirección de internet claramente falsa. Sin embargo, tal como ha destacado Patricia Pardo, la falsa entrevista con Ana Rosa ha servido para intentar dar credibilidad al engaño.

Tras escuchar el asunto, Ana Rosa ha querido manifestarse al respecto: "Vuelvo a decirlo. Yo no estoy esponsorizando ni promocionando ni vendiendo ni recomendando ninguna crema. Ni para la artrosis ni para nada. Han utilizado la imagen de la revista Lecturas. Eso es falso, han utilizado mi imagen. Pero lo más importante es que no haya gente que entre en esta trampa".

Intentando tomarse con humor la utilización indebida de su imagen, Quintana ha levantado una pierna y la ha movido ágilmente para, mientras tanto, señalar: "Les puedo asegurar que, yo, de articulaciones... Tengo cosas que no están bien, pero las articulaciones están genial. Yo tengo las articulaciones estupendamente".

Ya en tono más serio, la presentadora ha pedido que los ciudadanos no caigan en la trampa y, además, ha agregado: "A la gente la engañan y se pueden tomar algo que les perjudique para la salud. No estamos hablando de que sea una crema para las arrugas, que también puede ser peligroso, sino que es un tema médico. Son víctimas, el problema son las víctimas, que pueden utilizar un producto que las pueda dañar".

"Es mentira. Que no existe, que yo no lo recomiendo. Que este señor no existe, no es la cabecera de la revista Lecturas. De verdad, es una estafa, no se dejen ustedes llevar", ha sentenciado Ana Rosa Quintana.