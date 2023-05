Colau alerta que Trias y Collboni no aplicarían la regulación de los alquileres "con la misma convicción" que ella

La candidata de BComú y actual alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, ha celebrado este jueves la publicación de la ley estatal de vivienda en el BOE que permite a las comunidades autónomas regular los alquileres y ha destacado que era una "anomalía" no tenerla.

En consecuencia, Colau ha alertado que el candidato de Junts, Xavier Trias, no aplicaría la regulación de los alquileres "con la misma convicción" con la que ella lo haría y ha puesto como ejemplo que el partido de Trias votó en contra de la ley, hecho que hace evidente que no lo aplicaría igual. "Somos el único voto útil y cierto para aplicar la regulación de los alquileres con la máxima ambición en la ciudad", ha dicho en rueda de prensa.

Los Comuns también han señalado que "ha costado mucho" convencer al PSC de la regulación de los alquileres en la ciudad condal y ha avisado que un gobierno entre Trias y Collboni sería un "pacto del retroceso".

Manifestación convocada por Desokupa

En cuanto a la manifestación convocada por Desokupa en Barcelona en contra de la okupación, Colau ha asegurado que la ciudad "no caerá en las provocaciones de extrema derecha", y ha añadido que "no tenemos ningún miedo". Asimismo, se ha mostrado firme en cuanto al tema y ha dicho que no permitirán que "la extrema derecha quiera marcar el debate y el tono de la campaña".

La alcaldesa ha expresado su "plena confianza" en los Mossos y en el dispositivo preventivo que realizarán para evitar "provocaciones". También ha añadido que se recogerán pruebas en el caso de que haya proclamas o discursos de odio para denunciarlas ante la fiscalía.

Para finalizar, la candidata de BComú ha asegurado que Barcelona se reivindica como una ciudad "feminista, antirracista y orgullosamente diversa".