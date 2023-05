Angy Fernández reflexiona sobre el suicidio y la salud mental: "​Cuando estás mal, hay que contarlo a la gente que está a tu alrededor"

No es la primera vez que Angy Fernández se sincera sobre la depresión que pasó y destaca la importancia de la salud mental. Y, recientemente, ha vuelto a visibilizar la mala situación que atravesó, y que muchas personas atraviesan, pero desgraciadamente hay gente que no se puede permitir buscar ayuda profesional.

Fue en el pódcast Animales humanos, de Ibai Vegan, donde la actriz y cantante concedió una entrevista muy sincera en la que habló, entre otras cosas, de su paso por Factor X, Física o química -y aquella historia de las casas rurales- y su trabajo en la música y el teatro.

Pero también reflexionó sobre la salud mental, pues en más de una ocasión ha hablado de ello en entrevistas. En este programa, recordó su llegada a Madrid en su adolescencia para comenzar a grabar la serie juvenil de Antena 3, y se mudó junto a su madre. Pero, a los 18 y tras ahorrar dinero por su trabajo, empezó a vivir sola.

En esa época, empezó a experimentar los primeros síntomas de depresión, aunque muchas veces, "cuando estás mal, no te das cuenta, y cuando eres joven menos".

"Ha habido un tiempo en el que decía 'no me merezco lo que me está pasando', porque no lo he valorado", declaró. "Mis compañeros lo llegaron a saber porque yo venía sin dormir por estar toda la noche llorando".

Ibai Vegan le preguntó entonces por su entrevista en No estamos locas, programa del influencer Luc Loren en la que dijo que "pensó en quitarse de en medio".

"Sí. Yo me siento muy egoísta cuando lo pienso. Hasta hace poco lo he pensado varias veces, pero sé que no lo voy a hacer porque sé que hay mucha gente me quiere y a la que le importo", sostuvo Angy Fernández, que ha trabajado mucho en su salud mental yendo a psicólogos y psiquiatras.

"Cuando pensemos eso, tenemos que pensar en la gente que nos quiere", defendió la actriz de 32 años. "Cuando llegas a ese punto es porque no puedes aguantar el sufrimiento, pero siempre, aunque ahora no lo veas, en un año o en dos puedes empezar de cero", añadió el presentador.

"Yo tengo la suerte de pagarme una terapia, pero hay gente que no", añadió la cantante. "Si yo me he sentido jodida, imagínate la gente que no se puede pagar una terapia o que no llega a final de mes, gente que sale del armario, bullying, transexuales... La cabeza es una movida muy tocha".

"Cuando estás así, hay que contarlo. Yo lo hice público, pero no tiene por qué ser así", recomendó. "Pero sí (hay que contarlo) a la gente que está a tu alrededor, porque lo ven y están. Mi madre no me dejó sola. Yo decía 'cómo le voy a hacer esto a mi madre'. Te quieres quitar de en medio porque, en mi caso, yo sentía que era una carga para los demás".

"Abrirme tanto creo que no me beneficia"

Tras su entrevista, Angy Fernández acudió a Twitter para pronunciarse sobre los medios de comunicación que se estaban haciendo eco de sus declaraciones sobre el suicidio y criticando que no "se usen para bien".

"A mí a veces me cuesta no sincerarme en una entrevista, pero voy a tener que dejar de hacerlo, porque si lo hago, quiero que se use para bien, no quiero victimizarme. Quiero darle normalidad a un pensamiento recurrente que hemos tenido muchos alguna vez y que pasa todos los días", destacó.

Quería dar un mensaje esperanzador, porque hay gente que nos quiere, porque a veces tú cabeza te hace ver que algo es más grave de lo que es, porque no hay que tragarse lo que uno siente… pero con un titular así parece que me quiero victimizar. Cada día me da mas miedo hablar — Angy Fernández (@AngyFdz) May 24, 2023

"Quería dar un mensaje esperanzador, porque hay gente que nos quiere, porque a veces tu cabeza te hace ver que algo es más grave de lo que es, porque no hay que tragarse lo que uno siente…", defendió. Sin embargo, no le gustaban algunos titulares que dan a entender que se quiere "victimizar".

"Cada día me da más miedo hablar", aseguró. "Es que mi cabeza va por libre a veces y me hace sentirme la mayor bazofia y siento que soy una carga para los demás. Ahora no, pero me sentía así, porque quiero que mi madre esté bien, mi pareja, mis amigas… pero la solución no es irse. Es estar. Seguir en sus vidas", repitió la cantante para recalcar su mensaje esperanzador.

Es que mi cabeza va por libre a veces y me hace sentirme la may0r bazofia y siento que soy una carga para los demás. Ahora no, pero me sentía así, porque quiero que mi madre esté bien, mi pareja, mis amigas… pero la solución no es IRSE. Es ESTAR. Seguir en sus vidas. SEGUIR — Angy Fernández (@AngyFdz) May 24, 2023

"Haberme abierto tanto ante el mundo creo que no me beneficia, pero ya no hay vuelta atrás", reflexionó. "Yo solo espero que ser honesta no sea un impedimento de cara a próximos proyectos".