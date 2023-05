Polémica por la eliminación de un carismático concursante de 'Jeopardy' al que expulsaron por una sola letra

JEOPARDY PRODUCTIONS, INC.

El concurso Jeopardy lleva décadas emitiéndose en Estados Unidos y es un formato en el que a los concursantes se les exigen conocimientos de historia, lenguas, literatura, cultura popular, bellas artes, ciencia, geografía y deportes, entre otros.

La gracia está en que se dan las respuestas y son los concursantes quienes deben formular las preguntas correspondientes. En España Jeopardy se emitió en Antena 3, presentado por Carlos Sobera, allá por el 2007.

Ahora, la NBC se enfrenta a duras críticas de parte de los espectadores de la versión estadounidense del espacio después de que uno de sus concursantes más destacados, Ben Chan, fuera eliminado por una sola letra.

Ben Chan llevaba nueve días seguidos ganando el programa, lo que le había hecho muy popular. Pero en el último programa le tocó resolver esta prueba: "Los dos nombres de estos dos amantes en una obra de Shakespeare provienen de las palabras latinas para 'bendito'", con 'Personajes de Shakespeare' como categoría.

La respuesta correcta era Beatrice y Benedick de la obra Mucho ruido y pocas nueces, pero Chan escribió Beatrice y Benedict, cambiando una 'k' por una 't'. Mayim Bialik, el presentador, le informó que estaba equivocado.

Esa forma estricta de considerar la respuesta fue muy criticada por los fans, pues no era una prueba en la que se exigiera la ortografía, sino el conocimiento del concepto.

"Jeopardy no es un concurso de ortografía, a menos que, por supuesto, la categoría lo requiera", afirma en el sitio web del programa, que además añade que las respuestas "no tienen que estar escritas correctamente, pero deben ser fonéticamente correctas y no agregar o restar ningún sonido o sílaba extraño. (Por cierto, la misma regla se aplica a todas las respuestas en las pruebas escritas y en línea)".

Además, las normas del concurso aconsejan a los concursantes: "Si no estás seguro de cómo se escribe algo en Final Jeopardy!, pronúncialo lentamente en tu cabeza y escríbelo como suena. Si está mal escrito, se reducirá a un juicio, pero cuanto más se acerque, más posibilidades habrá de que los jueces lo aprueben".

No fue el caso de Chan, al que, a pesar de ser prácticamente iguales y pronunciarse de forma muy similar, los jueces dieron su respuesta por errónea.

"A Ben Chan le han robado en @Jeopardy esta noche”, escribió una usuaria en redes sociales. "¿Desde cuándo te echan por una letra en el jep final? No hay otro personaje al que pudiera estar refiriéndose", señaló otra, como ejemplos de las críticas.

Además, el enfado fue a más porque la campeona de la noche, Lynn Di Vito, escribió "Romeo y Juli" en la prueba Final Jeopardy, que Bialik leyó como "Romeo y Julieta", dándolo por válido.