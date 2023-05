Más de 35,5 millones de electores están llamados hoy a las urnas para renovar 8.131 ayuntamientos y doce autonomías

Más de 35,5 millones de electores están llamados a las urnas este domingo en España para elegir a sus representantes locales y autonómicos para los próximos cuatro años. 8.131 municipios y 12 comunidades autónomas celebran comicios este 28 de mayo, una jornada que modificará el tablero político, con las elecciones generales de final de año en el horizonte, y que previsiblemente estará pasada por agua en buena parte del país.

El censo electoral para los comicios de este domingo recoge 35.539.083 votantes, de los cuales 1.767.909 son nuevos respecto a las elecciones de 2019, según el INE. El total de electores incluye a todos los españoles mayores de edad censados, pero también a algunos extranjeros. Tienen derecho a votar en las elecciones municipales los ciudadanos de la Unión Europea residentes en España que hayan manifestado su voluntad de hacerlo, así como los residentes extranjeros cuyos países permitan de forma recíproca el voto a los españoles en los comicios locales, como es el caso de Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago.

Las 215.000 urnas por las que podrán pasar esos 35,5 millones de votantes durante toda la jornada electoral ya están repartidas a lo largo y ancho del territorio nacional, aunque no en todas ellas se vota lo mismo. Hay cinco comunidades en las que no se celebran elecciones autonómicas. Los votantes de Andalucía, Cataluña, Galicia, País Vasco y Castilla y León no depositarán este domingo la papeleta autonómica, ya que cuentan con calendario electoral propio. Las doce regiones restantes sí lo harán, del mismo modo que también Ceuta y Melilla renovarán sus asambleas generales. En total, saldrán de las urnas 736 diputados autonómicos.

En el ámbito local, la única papeleta común que habrá en los 22.901 colegios electorales repartidos por España será la municipal, con la que se decidirá el futuro de los 8.131 ayuntamientos españoles, en los que se eligen a 67.152 concejales, 142 más que en 2019. En los 2.845 municipios de menos de 250 habitantes se da la peculiaridad de que las listas son abiertas, es decir, que los votantes marcan con cruces los candidatos que prefieran, en lugar de votar la lista completa contenida en la papeleta, como en el resto de ciudades. Además, en 3.344 pueblos los vecinos eligen también a su alcalde pedáneo.

A medio camino entre el ámbito autonómico y el municipal, se encuentran los siete cabildos canarios y los cuatro consejos insultares baleares, que también se renuevan este domingo, así como las tres juntas generales del País Vasco y el consejo general del Valle de Arán (Lleida). De este modo, por ejemplo, los vecinos de Barcelona solo tendrán que depositar una papeleta -la municipal-, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria habrá urnas para la comunidad, el cabildo y el ayuntamiento. Para evitar confusiones, las papeletas municipales son blancas; las autonómicas, color sepia -salvo que la comunidad haya decidido otro color-; las de entidades locales menores (pedanías) y cabildos insulares, verdes, y las de los consejos insulares, azules.

Cambios en el tablero político

En todas esas plazas los partidos políticos miden este domingo sus fuerzas, con el objetivo no solo de conseguir buenos resultados a nivel autonómico y municipal, sino de lograr una buena posición desde la que afrontar las futuras elecciones generales de final de año. El 28M supone el primer pulso entre el PSOE de Pedro Sánchez y el PP de Alberto Núñez Feijóo, poco más de un año después de que el dirigente gallego accediera a la presidencia de su partido.

Los socialistas tienen por delante el reto de repetir los buenos resultados electorales de 2019, cuando lograron la primacía a nivel local y autonómico, algo que parece complicado de replicar a juzgar por el desgaste que vaticinan las encuestas. En cambio, los populares confían en ganar posiciones respecto a los anteriores comicios. Por su parte, Ciudadanos lucha por su supervivencia, mientras que Podemos y las fuerzas afines buscan seguir siendo decisivos y Vox espera continuar el camino de coalición con el PP iniciado en Castilla y León. Además, los partidos minoritarios y regionalistas prometen ser claves para inclinar la balanza hacia derecha o izquierda en futuros pactos postelectorales.

De momento, el PSOE gobierna en nueve de las doce comunidades que celebran elecciones este domingo, frente a las dos regiones capitaneadas por los populares (Madrid y Murcia) y al liderazgo del PRC de Miguel Ángel Revilla en Cantabria, ahora amenazado. Las encuestas no pronostican cambios de color en las comunidades gobernadas por el PP, que podría recuperar también La Rioja. Del lado contrario, los socialistas confían en conservar Castilla-La Mancha y Extremadura, aunque las mayorías no son holgadas. Necesitarían también pactar para conservar la presidencia autonómica en Asturias, Aragón, Navarra, Baleares y Canarias. La gran batalla se libra en la Comunidad Valenciana, donde los sondeos apuntan a que podría volver a gobernar el PP, que también se haría con Ceuta y Melilla.

Una jornada pasada por agua

Sondeos aparte, los votantes llamados a las urnas podrán acercarse a su colegio electoral a lo largo de toda la jornada para otorgar su confianza a uno u otro partido. Los colegios estarán abiertos desde las 9.00 hasta las 20.00 horas. Para votar solo es necesario acudir a la mesa correspondiente, que se puede consultar en la tarjeta censal, e identificarse con DNI, pasaporte o permiso de conducir. Aquellos que trabajen este domingo, podrán disponer de hasta cuatro horas libres de su horario laboral para ejercer su derecho de sufragio.

En buena parte del país será necesario sacar el paraguas para ir a votar, ya que las previsiones meteorológicas vaticinan una jornada lluviosa. Expertos consultados por 20minutos apuntan a que las lluvias podrían afectar a la movilización de voto "si se dan condiciones extremas en puntos concretos". La participación en las elecciones autonómicas y municipales es habitualmente menor que en las generales. En los comicios de 2019 alcanzó el 65,2%, en la línea de la media habitual (65,9%). Ese mismo año, las elecciones generales consiguieron movilizar al 71,8% del censo en abril y al 66,23% en noviembre -mínimo en cuatro décadas de democracia-, unos niveles de participación superiores a los registrados en el ámbito autonómico y municipal, aunque debilitados por el bloque político y la repetición de elecciones.

Aunque a lo largo de la jornada se conocerán avances de participación, el escrutinio comenzará a partir de las 20:00 horas, cuando termine la votación, momento en el que se introducen en las urnas correspondientes los votos emitidos por correo. La ley electoral establece que la primera urna en contarse sea la municipal, a la que seguirá la de las entidades locales menores -allí donde la haya- y, por último, la autonómica. Serán considerados nulos los votos emitidos sin sobre o con sobre o papeleta diferente a la oficial, así como aquellos que contengan más de una papeleta de distinta candidatura o aquellos en los que la papeleta haya sido modificada, por ejemplo con tachones o inscripciones. En cambio, sí es válido el voto en blanco, es decir, el sobre que no contenga papeleta.

Los primeros resultados se irán conociendo a medida que avance el escrutinio. Cuando el recuento finalice en cada mesa, un representante de la Administración se encargará de transmitir el resultado al centro de recogida y tratamiento de la información para difundir los resultados provisionales. Una vez el escrutinio arroje resultados claros, es de esperar que los distintos líderes políticos comparezcan a lo largo de la noche para hacer balance del mandato de las urnas, tender la mano a posibles alianzas de gobierno y, en su caso, celebrar la victoria.