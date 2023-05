Antonio Muñoz: "Sevilla está viviendo una efervescencia económica y social que dista mucho de una ciudad fósil y paralizada"

Es alcalde de Sevilla desde hace casi un año y medio, pero esta será la primera vez que el candidato del PSOE, Antonio Muñoz, se enfrente al escrutinio de los ciudadanos en las urnas, toda vez que el bastón de mando llegó a sus manos tras la renuncia de su antecesor, Juan Espadas.

El reto lo afronta con la "motivación" de seguir dirigiendo los designios de una ciudad que, lejos de estar "paralizada", vive un momento de "efervescencia", una "Belle Epoque" que le hace mirar el futuro con ilusión. Y se muestra convencido de que, tras el 28 de mayo, seguirá siendo alcalde de Sevilla.

Antonio Muñoz Martínez La Rinconada, 1959 Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga y MBA por el Instituto Internacional San Telmo (Sevilla), Muñoz inició su andadura política en los primeros ayuntamientos democráticos, concretamente, en el de su localidad natal. Tras pasar por la Diputación y la Junta, recaló en el Ayuntamiento de Sevilla en el año 2011, donde fue delegado de Hábitat Urbano, Turismo y Cultural hasta su nombramiento como alcalde en enero de 2022.

Es la primera vez que se enfrenta a las urnas. ¿Con qué sensaciones lo encara?Ser alcalde de Sevilla es una gran responsabilidad para mí, un motivo de orgullo y de satisfacción. Lo afronto con el interés y la motivación de seguir gobernando la ciudad, puesto que estamos en un punto de inflexión por la inversión pública y privada que está teniendo Sevilla. Y eso me lleva a calificar de histórico el momento actual. Y estar al frente del Ayuntamiento en un momento en el que se abren muchísimas posibilidades me parece ilusionante.

Sevilla es una de las ciudades clave del 28-M, y la más grande gobernada por el PSOE. ¿Siente una presión extra por ello?Supone una gran responsabilidad y una motivación extraordinaria. No cabe la menor duda de que Sevilla tiene puesto un foco para ver lo que va a ocurrir después del 28 de mayo. Somos la capital de Andalucía, la tercera área metropolitana de España, es lógico que haya interés más allá de nuestra ciudad por conocer quién va a seguir gobernando aquí. En cualquier caso, estoy convencido de que voy a seguir siendo el alcalde de la ciudad.

¿Está resultando difícil aislarse del ruido autonómico y nacional?Sevilla tiene la suficiente entidad y perspectivas de futuro propias como para que centremos el debate en nuestra ciudad. Ya llegará el momento de debatir sobre aspectos nacionales o regionales. Pero en este momento, Sevilla tiene que tener su propio protagonismo y debate. De ahí mi eslogan, Sevilla y solo Sevilla. Eso no significa ni muchísimo menos aparcar totalmente la situación económica de España y otras circunstancias. Pero no sacrifiquemos el debate sobre las propuestas que cada candidatura tiene sobre Sevilla. Eso es realmente lo que están esperando los sevillanos.

¿Teme que el efecto Moreno del 19-J se mantenga el domingo?No, porque confío en la madurez del electorado. Los sevillanos saben que lo que se decide es el alcalde o alcaldesa y en Sevilla no se presentan ni Pedro Sánchez, ni [Alberto Núñez] Feijóo, ni [Juanma] Moreno Bonilla, ni Juan Espadas. En el PSOE se presenta Antonio Muñoz y confío en que la gente reflexione sobre quién es el mejor alcalde o alcaldesa y quién puede ilusionar más con un proyecto de futuro para la ciudad. Además, hay mucho votante que dio su apoyo a Moreno Bonilla en las autonómicas y que me traslada que van a votarme a mí. Por tanto, no temo para nada un efecto Moreno Bonilla.

¿Le preocupa que se presenten por separado otras dos fuerzas de izquierdas y cómo pueda afectar eso a futuros pactos?Si le soy sincero, y desde el respeto más absoluto a las decisiones autónomas de cada partido, creo que hubiera sido mejor, pensando en el electorado a la izquierda del PSOE y no en mis intereses, que hubieran ido como una única candidatura. Porque cuesta trabajo discernir cuál es la diferencia programática entre unos y otros. En cualquier caso, yo aspiro a ser la fuerza más votada, a ganar las elecciones y a gobernar en solitario.

¿Ve posible una mayoría absoluta?Indudablemente, cualquier grupo político trabaja en unas elecciones para conseguir el máximo resultado posible. Y la mayoría absoluta no es un imposible. Pero las encuestas que se han realizado hasta ahora no apuntan en esa dirección. Para mí, conseguir 14 concejales sería un buen resultado, pero no quiero que parezca que tengo una posición conservadora o autocomplaciente, todo lo contrario. Aspiro a lo máximo.

El candidato del PSOE a la Alcaldía, Antonio Muñoz, durante la entrevista. JAIME MARTÍNEZ

¿Cuál es la foto fija de Sevilla?Se está viviendo un momento efervescente. Sevilla es una ciudad viva, dinámica. Desde el punto de vista económico, han descendido en 24.000 los desempleados desde 2015, cuando empezamos a gobernar; ha crecido el número de empresas un 9%; hay una inversión inmobiliaria que garantiza 25.000 nuevas viviendas en los próximos años. Hay una inversión pública que garantiza superar uno de los déficit crónicos de las últimas décadas, la movilidad: metro, tranvía y SE-40 en marcha. Todo ello, junto con otras noticias económicas, como la Agencia Espacial Española, la resolución del problema de Abengoa, la ubicación en Sevilla de la Agencia de Transparencia Algorítmica o todo lo que tiene que ver con eventos, denota una efervescencia económica y social que dista mucho de una ciudad fósil o paralizada. Como me decía el otro día una señora, estamos viviendo la Belle Epoque.

¿Qué diferencia hay entre la Sevilla que dejó Juan Espadas y la que gobierna usted ahora mismo?Llevo año y medio como alcalde y formaba parte del Gobierno de Juan Espadas, por lo que no se ha producido un volantazo en la gestión pública. Hay una continuidad, si bien es cierto que como personas tenemos nuestra impronta. Yo quizás haya puesto más el acento en intentar resolver problemas que durante décadas habían estado aparcados, como el metro, intentando acercar posiciones con el Gobierno de España y el de la Junta. Y también haciendo un esfuerzo loable por intentar diversificar nuestra economía. Porque es verdad que el turismo es nuestra columna vertebral, pero si Sevilla quiere afrontar el futuro con optimismo, la transformación digital de nuestras empresas y afrontar el desafío de la lucha contra el cambio climático tienen que estar en el guion de la acción de Gobierno.

¿Qué le hace falta a Sevilla para que viva una segunda gran transformación como la de la Expo del 92?Estamos en el camino adecuado porque Sevilla ha crecido en muchísimos aspectos en los últimos años, pero no es menos cierto que nuestro talón de Aquiles eran las infraestructuras de movilidad. Metro, ampliación del tranvía, conexión con otros barrios, Cercanías, SE-40… Todos esos proyectos están ya en marcha. Esa efervescencia turística, de congresos y eventos, del sector de las energías renovables, el industrial, el aeronáutico y espacial tiene que llevar aparejadas las infraestructuras de una ciudad moderna y contemporánea. Hay que superar ese déficit crónico de movilidad que estamos abordando en este momento, fruto del diálogo con otras administraciones y de poner el nombre de Sevilla al servicio del interés general por encima de cuestiones partidistas. Ser alcalde de Sevilla es un enorme orgullo, pero también una responsabilidad. Y sobre todo, tener muy claro que por encima de cualquier otra cuestión está Sevilla.

Hay mucho votante que apoyó a Moreno en las autonómicas y que va a votarme a mí"

Ya que hablamos de movilidad. Además de las infraestructuras ya en marcha, algunas a largo plazo, ¿qué otras propuestas tiene a corto plazo?El metro es la solución a la movilidad de Sevilla, pero somos conscientes de que esa obra es una cicatriz urbana y a medio plazo que transcurre por el subsuelo. Mi Gobierno tenía dos opciones. Esperar a que se complete la red de metro o intervenir en paralelo con otras soluciones, que es lo que estamos haciendo. Tenemos ya en licitación el tranvibús de Santa Justa al distrito Este-Alcosa-Torreblanca, que tiene 110.000 habitantes, y que va a suponer acortar los tiempos al 50%. También estamos estudiando el tranvibús que conecte la Cartuja con Triana y Los Remedios. Y otra opción hasta Bellavista, la Ciudad de la Justicia y el desarrollo urbanístico de Palmas Altas. Es una solución óptima, más rápida y eficaz, menos costosa y que sirve para reducir muchísimo los tiempos de desplazamiento. El primero lo vamos a ver a finales de este año o principios del que viene, y el resto, poco a poco. Lo que no quiero es que esto se interprete como una sustitución del metro, sino como una búsqueda de soluciones hasta que terminen esas obras.

¿Contempla más peatonalizaciones?Sí, tienen que seguir avanzando. Con la Gavidia y la antigua Fábrica de Tabacos se van a producir dos polos turísticos, culturales y de economía con la mezcolanza de usos que van a tener ambos edificios. Con la reurbanización de la plaza del Duque y con la pasarela peatonal que conectará Altadis, se va a producir un eje peatonal que es de los mayores del mundo. Y en la medida en que avancemos en dar soluciones de transporte colectivo, se creará el escenario propicio para reducir el acceso con el tráfico privado, salvo algunas excepciones, y por tanto, peatonalizar.

¿El Plan Respira se va a poner en marcha en la próxima legislatura?Sin lugar a dudas. Sevilla va tarde en la restricción del tráfico privado al centro histórico y en las soluciones de transporte colectivo. A medida que se vayan desarrollando este tipo de iniciativas, iremos restringiendo ese tráfico. Es lo que hacen todas las ciudades, no hay opción. Si realmente nos creemos la lucha contra el cambio climático y la configuración de centros históricos mucho más amables y de respeto al medio ambiente y al patrimonio, tenemos que ir limitando el tráfico. Siempre habrá excepciones, como los operarios, los repartidores, personas con familiares en el centro… Pero sin lugar a dudas, no se pueden utilizar las calles del centro como si fuera una autovía más.

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, Antonio Muñoz, en el Espacio Santa Clara. JAIME MARTÍNEZ

Si revalida su cargo, ¿cuál será su prioridad en el inicio de legislatura?El próximo mandato tiene que ser el de la consolidación de todas las iniciativas que están en marcha en materia de movilidad. También el de la sostenibilidad. Quiero una ciudad con más sombras, con un compromiso claro con la reducción de emisiones de CO2 y ser mucho más ambiciosos en la lucha contra las altas temperaturas. Hay mucho camino por recorrer, pero hay un proyecto que me tiene entusiasmado, el cinturón verde metropolitano. Y los barrios, no quiero que ninguno se quede descolgado de la bonanza económica de la ciudad. Intento compatibilizar las grandes asignaturas pendientes, pero tomando como unidad de acción los barrios. Los vecinos de cualquiera de ellos pagan sus impuestos y no tiene que haber división en el estándar de los equipamientos públicos entre unos y otros.

La oposición le acusa precisamente de tener los barrios abandonados. ¿Qué tiene que decir?Los números cantan. Soy consciente de que hay todavía muchísimas necesidades, pero si miramos hacia atrás vemos cómo hay temas pendientes que se están resolviendo: Su Eminencia, la avenida de la Cruz Roja, la pista deportiva de Bellavista, el pabellón de San Jerónimo, el centro cívico o el pabellón deportivo de Sevilla Este… son instalaciones que no están precisamente en el centro. Nunca ha habido un Gobierno que invierta tanto en los barrios y, sobre todo, con fondos propios. Hay mucho que hacer, pero también tenemos un balance muy positivo y un compromiso ineludible que vamos a seguir potenciando.

Pero Sevilla sigue teniendo los barrios más pobres de España.Estos barrios tienen una dificultad añadida, la necesidad de transformarse socialmente. No es solo un problema de equipamientos culturales o de sanidad, que también, sino de rehabilitación de vivienda y del espacio público y, en algunos casos, también de seguridad. Por lo tanto, requieren una intervención integral. Si somos conscientes de que hay una situación excepcional, lo que yo demando, y se lo he dicho al presidente del Gobierno y al de la Junta, son soluciones excepcionales. Eso significa un compromiso presupuestario para estas zonas. Es un asunto que forma parte de la Mesa Institucional, que también está estudiando la capitalidad de Sevilla. Estamos haciendo cosas en algunos de estos barrios, pero se necesita ir más rápido y con inversiones más cuantiosas. Espero que después de los cuatro años siguientes se note un cambio importante en su contexto socioeconómico.

¿Será el próximo mandato el del desmantelamiento del Vacie?Rotundamente, sí. Si no se ha desmantelado en este mandato es por los retrasos que hemos tenido por, entre otras cuestiones, los dos años de pandemia, que ha supuesto una parálisis de muchísimas inversiones públicas y privadas. Si no, el Vacie en estos momentos estaría desmantelado. En la primera parte del mandato estará terminado.

Cuando llegó a la Alcaldía admitió que Sevilla podía estar más limpia. ¿Cree que lo ha conseguido?Este año hemos mejorado porque hemos contratado 130 personas más. Hemos invertido dos millones y medio en nuevos contenedores y adquirido nueva maquinaria. Y eso se tiene que estar notando. Tenemos que continuar por esa senda, pero no se me puede reprochar permanecer de brazos cruzados, porque he tomado decisiones con el Presupuesto en la mano. Y no hay que perder de vista que Sevilla es una ciudad donde vivimos muchísimo tiempo en la calle, de grandes eventos, turística, con nuestras fiestas mayores. Todo eso requiere de unos recursos personales y de maquinaria muy importantes que no tienen otras ciudades. Y con esto no me estoy justificando, lo que estoy diciendo es que, junto con el esfuerzo que tengamos que hacer desde el Ayuntamiento, tenemos que ser conscientes también de en qué tipo de ciudad vivimos. Yo tengo contacto con alcaldes y alcaldesas de toda España, y de todos los signos, y le puedo asegurar, y no es que me consuele ni muchísimo menos, que todos tienen el problema de la limpieza y de la mejora continua de esta como uno de sus objetivos.

El próximo mandato será el de la movilidad, la sostenibilidad y los barrios"

El fantasma de la masificación turística vuelve a estar muy presente tras la pandemia. ¿Cree que hay que ponerle freno?Es evidente que Sevilla se ha recuperado antes de tiempo después de la pandemia y de eso hay que hacer una lectura positiva en cuanto a la fortaleza del destino. Pero no es menos cierto que el crecimiento del aeropuerto y de los hoteles de cuatro y cinco estrellas traerán más flujo turístico y eso nos obliga a gestionar la ciudad de otra manera, a desviar esos flujos hacia otras zonas de la ciudad y evitar concentraciones excesivas. Pero hay dos cuestiones que son clave. Nosotros ya hemos modificado el PGOU para frenar el crecimiento de los pisos turísticos, una solución que nos han copiado otras ciudades españolas. Pero esa medida tiene que venir acompañada del decreto de la Junta que permita que en zonas con un desequilibrio entre viviendas turísticas y residenciales no se den más licencias de pisos turísticos.

¿Seguirá reclamando la tasa turística?Sí, reclamo que haya una contribución a la hacienda local por parte de los turistas, como en muchas ciudades europeas, con una ley autonómica o nacional, porque eso permitirá ingresar siete millones, a un euro por pernoctación, que servirían para rehabilitar el patrimonio y amortiguar muchas de las molestias que en algunas zonas ocasiona el turismo. En España solo está implantada en Baleares y Cataluña, con una ley autonómica en ambas regiones. Si la Junta no es partidaria, yo abogo por la modificación de la Ley de Haciendas Locales. Y cada vez son más ayuntamientos de todo signo político los que lo reclaman. E insisto en dos cosas: no hay ninguna ciudad donde se haya aplicado en la que haya caído el número de turistas, nadie deja de ir a Venecia, Florencia u Oporto porque haya una fiscalidad turística. Y segundo, que la aplique la ciudad que quiera, yo no estoy abogando por una obligatoriedad en todos los Gobiernos municipales.

El alcalde en funciones de Sevilla y candidato del PSOE a la Alcaldía, Antonio Muñoz. JAIME MARTÍNEZ

Sevilla podría dejar de ser la cuarta ciudad de España en población. ¿Qué propone para recuperar habitantes?Sevilla cerró 2022 con un crecimiento de 2.250 habitantes. Para crecer en población hay dos variables fundamentales. Una, la vivienda. Durante los ocho años del Gobierno del PP no se movió ni un solo expediente para hacer ni una sola vivienda de protección oficial. Y ahora mismo estamos construyendo 1.500 desde Emvisesa, y desde la iniciativa privada se han otorgado aproximadamente 10.000 licencias en los últimos años, y podrían entrar en Urbanismo peticiones para 20.000 o 25.000 más. Y dos, el empleo. Hemos descendido el número de desempleados en 24.000 desde 2015 y hay buenas perspectivas no solo por el turismo, también por el sector espacial, el aeronáutico, el de las TIC, el de las energías renovables, que son sectores pujantes. Por tanto, conjugando empleo y vivienda estoy seguro de que Sevilla va a seguir creciendo. Además, nuestra realidad demográfica no tiene nada que ver con la de Zaragoza, que es una isla urbana en el corazón de la provincia, sin área metropolitana. Y la nuestra tiene un millón y medio de habitantes.

¿Le sobran veladores a Sevilla?Hay que ser conscientes de que en Sevilla vivimos muchísimo tiempo en la calle por las condiciones climatológicas. Pero tenemos que mantener un equilibrio en la ocupación del espacio público con la gente que quiere pasear, jugar o estar sentado en un banco tranquilamente. Y ese equilibrio a veces es complicado de mantener. En pandemia fuimos muy generosos y modificamos nuestra ordenanza para ayudar a la hostelería. Pero es el momento de que las aguas vuelvan a su cauce y que cada uno desarrolle su actividad de ocupación de la vía pública de acuerdo con la licencia original.

El botellón sigue siendo un problema, ¿cómo lo resolverá?Hemos tenido una experiencia piloto, abrir por la noches los centros cívicos con actividades que nos han demandado los propios jóvenes, y me siento satisfecho con la respuesta. Y también hay que extremar la presencia policial en muchas de estas zonas, porque el botellón altera el derecho al descanso de los vecinos. Como le decía con la limpieza, le puedo asegurar que también es un tema de conversación con otros alcaldes y alcaldesas y todavía ninguno hemos dado con la varita mágica de cómo resolver este asunto al 100%. Pero quiero insistir, porque hay una sensación errónea, en que la Policía multa todos los fines de semana, no está de brazos cruzados en este asunto.

Hablando de la Policía, ¿cree que Sevilla es una ciudad insegura, como afirma la oposición?No lo es, eso es radicalmente incierto. En una ciudad con 700.000 habitantes, más de cien barrios, con la actividad que tenemos en la calle, y no lo estoy justificando, es normal que haya algún tipo de incidente. Pero es injusto denominar a Sevilla como insegura, es una etiqueta que los partidos de la derecha intentan asignarle a la ciudad para obtener rédito electoral. Pero me parece un insulto a la ciudadanía y a los agentes de seguridad. Desde 2010 no se convocaba una oposición de policías locales y nosotros hemos hecho una de 265 plazas. Y vamos a continuar hasta completar el tope que tenemos asignado por el Ministerio del Interior, 200 policías más. Y seguiré pidiéndole al Ministerio que complete el mapa de comisarías de Policía Nacional que faltan en Sevilla. Pero pediría un poquito de seriedad, que no engañemos a los ciudadanos con promesas fáciles de hacer, pero imposibles de cumplir. Yo no puedo convocar 500 plazas de Policía Local porque tengo un número asignado en función del número de habitantes.

Sevilla va tarde en la restricción del tráfico privado al centro histórico"

Acabamos de pasar un mes de abril con temperaturas de récord. ¿Qué medidas propone para mitigar los efectos del cambio climático?El compromiso de Sevilla es firme y contundente y tenemos que ser ambiciosos. Los próximos cuatro años tienen que ser un ejemplo de reorientar muchísimas políticas y presupuestos para hacer una ciudad mucho más confortable. Hemos firmado un compromiso ante las instituciones europeas para estar descarbonizados antes de 2030. La sombra no puede ser solamente entoldar 20 calles del centro, hay que hacer espacios mucho más amables, implantar fuentes por toda la ciudad, peatonalizar; ese cinturón verde metropolitano que le decía, llegar a los 200 kilómetros de carril bici… Tenemos también un proyecto que será una realidad en los próximos cuatro años para entoldar los puentes. Tienen que ser cuatro años de medidas eficientes que note la población. Y pensando también en los barrios, porque no solo hace calor en el centro. Además, estamos desarrollando con la Escuela de Arquitectura un proyecto de cuáles son esas iniciativas en torno a la sombra, no solo a través de toldos textiles, sino con pantallas vegetales, con otros materiales en el suelo, como en Cruz Roja, El Greco o Torneo.

La Agencia Espacial, los Grammy, el desfile de Dior… ¿qué gran evento le queda por acoger a Sevilla?Cuando uno echa la mirada atrás y piensa en la Cumbre Mundial del Turismo a la que vino [Barack] Obama, la Gala Michelín o los primeros Goya, es sorprendente y gratificante cómo hemos ido creciendo con eventos de carácter internacional que pensábamos que solo podían celebrarse en Madrid, Barcelona, Londres o París. Todo esto no cae del cielo, detrás hay muchísimo trabajo del Ayuntamiento, muchísima ambición y, sobre todo, perder complejos. Tenemos una planta hotelera de una calidad extraordinaria, el mejor Palacio de Congresos de España, una ciudad muy atractiva y unos profesionales extraordinarios, en el sector público y privado. Creo que estamos en una ruleta de ciudades ganadoras, tenemos que aprovechar el momento y vamos a seguir siendo ambiciosos. Respecto al evento que me gustaría traer, le diré que estamos trabajando en ello.