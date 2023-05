La Mala Rodríguez sorprende a Broncano en 'La Resistencia' al preguntarle por sus genitales: "Dime tu talla"

La Resistencia es ese programa en el que todo puede ocurrir: de repente entra Bisbal en directo como que el presentador le rompe el labio al músico o termina hablando sobre el tamaño de sus genitales con una invitada. Este miércoles ocurrió todo eso.

La Mala Rodríguez visitó el espacio de David Broncano en Movistar+ cuando, hablando de algunas preguntas incómodas de las que algún periodista le había hecho en entrevistas.

"Estuve en un programa de música en la República Dominicana y me preguntaron por mi talla de sujetador", aseguró la cantante jerezana. "A la mujer siempre se le clasifica".

"​¿Pero eso a qué altura se mide?"

La artista terminó por darle la vuelta a la tortilla preguntándole a Broncano por el tamaño de su pene, el cual debía identificar como con las copas de los sujetadores.

"La copa sería el grosor: A, B, C y C+ de Omar Montes", declaró La Mala. "Es un valor que hay que tener en cuenta. A ver, que no es lo más importante, pero es un valor añadido".

¿Cuánto le mide a Broncano?



Estaba pensando en ponerlo de una forma que no sea clickbait pero es que va de eso. @malarodriguez pic.twitter.com/mxSmwnQVQp — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 24, 2023

"Dime tu talla", le pidió ella, provocando los gritos del público. Entonces, la entrevistada empezó a hacer formas con las manos para que él se identificara. "¿Pero eso a qué altura se mide?", le preguntó el presentador.

Finalmente, tras la insistencia de la invitada, él respondió: "B+, entre B y C". "Vale. O sea, a mí me da igual, pero por tomarlo en cuenta", se rio La Mala Rodríguez.