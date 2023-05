Susi Caramelo, en 'El Hormiguero': "Tengo un TOC importante con el gas"

El Hormiguero recibió este miércoles a Agustín Jiménez y Susi Caramelo, que comentaron su participación en la décima temporada de Tu cara me suena, cada viernes en el prime time de Antena 3.

"¿Te has dejado el gas abierto?", le preguntó Pablo Motos a la cómica nada más sentarse en la mesa del programa de Antena 3. La invitada, agobiada, le contestó: "Tengo un TOC importante con el gas".

"Cuando tenía unos 9 años, mi calle explotó por un escape de gas, yo estaba en el colegio y no había nadie en mi casa, solo el perro", recordó Caramelo.

Y añadió que "antes de salir de casa siempre me quedo mirando la vitrocerámica unos 15 minutos, y eso que es eléctrica... es que me da miedo todo lo que tenga que ver con la cocina.

Pero el presentador quiso que la invitada contase la multitud de anécdotas y curiosidades que le habían sucedido con su novio, Chema: "No me ha vuelto a tocar desde mi actuación en Tu cara me suena de Enrique y Ana", admitió entre risas.

La cómica comentó que "mi novio es gallego y, cuando viene a mi casa, se va a dormir a un hotel porque no le gusta. Es que tiene 25 metros y él es muy grande".

"Encima, como me regalan muchas cosas, parece un almacén, así que me voy con Chema al hotel a dormir", confesó entre risas.