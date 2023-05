Entrevista

Tras ocho años al frente del Ajuntament, Ada Colau se reivindica como la única garantía de un gobierno municipal progresista durante cuatro años más. Recibe a 20minutos en la biblioteca Joan Marsé del Carmel y defiende estos equipamientos como «esenciales» para garantizar la igualdad de oportunidades. Menciona orgullosa la García Márquez, en la Verneda, candidata a mejor biblioteca pública del mundo.

¿Qué opciones hay?Sobre la mesa solo hay dos posibles pactos. Uno es el que ya han dejado muy claro que quieren hacer Trias y Collboni, que para mí es el pacto del retroceso. Y el otro es un pacto progresista como el que yo he liderado estos cuatro años y que espero liderar cuatro años más. Si quedo primera seré la garantía de un gobierno progresista y de que no haya un pacto Trias-Collboni. Veo con preocupación el giro a la derecha que ha dado Collboni.

Pese a ese giro a la derecha y a que Collboni ha dicho que ha tenido que hacer de alcalde alguna vez, ¿sigue confiando en que puede funcionar una alianza?Veo al señor Collboni muy nervioso y ha hecho cosas muy contradictorias y frívolas. Es muy poco creíble que alguien diga que se ve como alcalde cuando siendo mi primer teniente de alcalde ha abandonado su responsabilidad con la ciudad de Barcelona solo para hacerse fotos y hacer campaña. En cualquier caso, de lo que sí estoy segura es de que si yo quedo primera tendré la fuerza suficiente para hacer que tanto el PSC como Esquerra miren a la izquierda, formemos un gobierno progresista y no pacten con Junts. Y lo he demostrado.

Si no queda primera, también buscará ser alcaldesa.Yo he sido ocho años alcaldesa y me presento una última vez. Evidentemente me presento para ser alcaldesa, y para ello es mejor quedar primera y con el máximo apoyo posible, porque eso también garantiza evitar el pacto Collboni-Trias. Y por ello hago un llamamiento a todos los votantes progresistas para que se movilicen el próximo 28 de mayo y me den su confianza, aunque hayan votado en otras elecciones a otros partidos de izquierdas. Creo sinceramente que ahora es importante concentrar el voto para que nosotros lideremos y garanticemos un pacto de izquierdas que mantenga las políticas progresistas en la ciudad.